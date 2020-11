Acronis aderisce a Mpc Alliance e amplia la portata della Cyber Protection

Acronis, leader globale della Cyber Protection, annuncia di aver aderito a MPC Alliance, un'associazione globale di organizzazioni accomunate dalla mission di migliorare la sicurezza e la privacy dei dati tramite l'adozione della crittografia ad alta tecnologia e della computazione complessa multiparte (Multi Party Computation, MPC).

MPC è un approccio matematico alla sicurezza digitale volto a diminuire la dipendenza dal cosiddetto "terzo fidato" e da dispositivi protetti fisicamente per mantenere la privacy e la sicurezza dei nostri profili digitali, che negli ultimi anni sono aumentati di dimensione e valore diventando vulnerabili all'utilizzo improprio e al furto.

Si tratta di un ambito della crittografia che consente a più parti di elaborare un output utilizzando i propri dati privati senza doverli esporre ad altri, ed è in grado di farlo garantendo al contempo la correttezza dell'output anche in caso di compromissione di parte dei dati.

Acronis ha adottato la tecnologia MPC nello sviluppo delle sue innovative soluzioni di protezione informatica, che mettono in campo i cinque vettori SAPAS della Cyber Protection per superare le sfide di sicurezza, accessibilità, privacy, autenticità e salvaguardia. Ai prodotti e ai servizi Acronis si affidano oltre 5,5 milioni di singoli, aziende e organizzazioni di tutto il mondo.

Oggi ci si avvale dell'approccio MPC per proteggere le chiavi private utilizzate per generare le firme digitali con le quali vengono approvate le transazioni su blockchain con autorizzazioni o pubbliche, o per proteggere i dati archiviati nei cloud. Viene inoltre utilizzato per generare le firme digitali che autorizzano transazioni, certificano codice, verificano identità, facilitano indagini anonime e preservano la privacy durante l'elaborazione di molteplici set di dati su blockchain, cloud, aste cieche e molto altro.

Tra le diverse iniziative di ricerca dell'MPC, Acronis collabora con la Nanyang Technological University (NTU) di Singapore alla creazione di tecnologie di crittografia e gestione sicura dei dati, con l'intenzione di dar vita a una piattaforma MPC che protegga le transazioni business-to-business e business-to-government, assicurando la condivisione dei dati crittografati tra più parti non attendibili e garantendo al contempo la sicurezza e la privacy dei dati condivisi.

Stanislav Protassov, Technology President e cofondatore di Acronis, ha affermato: "Acronis è molto interessata all'ambito della computazione multiparte, alla quale ha dedicato considerevoli risorse di ricerca. Implementare e integrare la tecnologia MPC nelle nostre soluzioni di Cyber Protection equivale a coinvolgere una terza parte attendibile che riceve l'input ed elabora in modo confidenziale il risultato, senza rivelare alcuna informazione sui dati da cui ha origine. Ad esempio, i clienti Acronis possono effettuare analisi comparative o creare report basati sulla business intelligence senza divulgare i dati di natura sensibile su cui queste attività si fondano".