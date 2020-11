Il Singles' Day supera ogni aspettativa e raggiunge i 56 miliardi di dollari

Dimenticate il Black Friday e anche il Cyber Monday. La festa-non-festa più ricca del mondo si conferma ancora una volta il Singles’ Day, l’evento cinese che si è rapidamente affermato come il più importante al mondo per volumi. Per intenderci: se il “venerdì nero” lo scorso anno è valso 7,5 miliardi e il lunedì cibernetico si spinge fino a 9, nella giornata dell’11 novembre il solo Alibaba ha festeggiato il record di vendite online con 56 miliardi di dollari.

«L’11 novembre come “giorno dei single” – ci spiega Aldo Agostinelli, Cdo di Sky e autore del libro “Bling, il lusso del futuro” – è nato nel 1993 come contrapposizione al San Valentino americano ed europeo. Nel 2009 Alibaba lo ha preso e trasformato in un giorno di shopping online che, nel 2019, è valso 38 miliardi. L’11 novembre del 2019 sono stati ordinati 1,9 miliardi di prodotti e, per quest’anno, si parla di 350mila brand locali e internazionali, incluse le auto».

Appare singolare trovare perfino delle vetture in vendita su internet, ma questo perché ragioniamo come gli occidentali. I cinesi, infatti, immaginano il marketplace come un enorme bazar, non diviso per categorie, ma che sia affidabile e rapido nella consegna. Con una app asiatica si possono comprare allo stesso tempo una zuppa e una borsa di Vuitton.

«Alibaba – prosegue Agostinelli – ha messo in pista oltre 3.000 voli charter e navi per portare tutte le merci in Cina. Sono stati attrezzati oltre 10mila armadietti mobili per poter andare a ritirare il prodotto per chi ha difficoltà e 700 voli charter per consegnare le merci fuori dalla Cina. Il fatturato tra il 2018 e il 2019 è cresciuto del 25% e continua a crescere con i brandi occidentali, principalmente quelli del lusso».

Il ragionamento dei brand del segmento alto è diverso da quello che farebbero in occidente: di fronte a un bacino d’utenza potenzialmente infinito, perché non esserci? Non si tratta di vendere qualcosa in sconto, ma di “sfruttare” il desiderio di acquisto degli utenti per riuscire a migliorare le performance. La Cina, in particolare, sta ora assistendo ad una ripresa poderosa dei consumi di fascia alta: dopo il periodo di stop forzato legato al lockdown, le persone tornano a spendere per reazione. Lo dimostrano ad esempio i risultati ottenuti dal Gruppo Kering, detentore dei marchi Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen e Balenciaga: il fatturato è già ritornato ai livelli pre-covid, con un e-commerce che registra +102% e ad oggi rappresenta il 12,5% del totale delle vendite del Gruppo. In Asia Pacifico Kering ha segnato +18,5%, mentre in Europa -44%.

«Il Covid – conclude Agostinelli – ha accelerato la vendita e l’uso del digitale per tutti i settori che erano dormienti anche nel mondo del mass market. Il lusso, in realtà, aveva già le migliori piattaforme di e-commerce al mondo, solo che non tutti i Paesi le usavano. Non siamo ancora totalmente pronti a spostare ulteriormente l’acquisto online, ma stiamo crescendo».