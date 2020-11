Enerbrain premiata dall'Agenzia Tedesca per l'Energia

l premio internazionale dell'agenzia tedesca per l'energia DENA (Deutsche Energie-Agentur) per le idee più innovative a livello globale nei settori della transizione energetica e della protezione del clima è andato alla torinese Enerbrain, unica azienda italiana tra le cinque sul podio 2020. La giuria di esperti ha selezionato Enerbrain e altre 4 startup provenienti da Germania, Australia e Filippine su 570 candidature da 90 Paesi. Per la prima volta, a causa dell’emergenza Coronavirus, il premio è stato assegnato in modalità virtuale

“E' stato bello rappresentare il nostro Paese ancora una volta all'avanguardia per la capacità di innovare" sottolinea Giuseppe Giordano, CEO e cofondatore di Enerbrain. "Gli stereotipi anche positivi sul Made in Italy difficilmente tengono conto della leadership che spesso esprimiamo anche in settori strategici come quelli dell’energia e della tutela del clima. Questo premio riconosce che le nostre tecnologie possono dare un contributo fondamentale a una riconversione sostenibile dell’economia”

L’azienda torinese ha sviluppato una tecnologia che utilizza l’intelligenza artificiale e il machine learning per trasformare i vecchi edifici energivori in smart building, senza che sia necessario sostituire i complessi sistemi HVAC, ma intervenendo invece sulla regolazione degli impianti di ventilazione e riscaldamento.

Il sistema Enerbrain bilancia il comfort termico, taglia mediamente la bolletta energetica del 30%, riducendo l’impatto sull’ambiente e la quantità di CO2 emessa. Migliorare la qualità dell’aria respirata all’interno degli edifici significa anche limitare la trasmissione dei virus, un vantaggio più che mai evidente in questo periodo.