Brother presenta la nuova etichettatrice P-touch CUBE Pro

Brother presenta P-touch CUBE Pro, la nuova etichettatrice per stampare etichette e nastri direttamente da PC, Mac, smartphone e tablet in modalità wireless.

Compatta, elegante, portatile e semplicissima da utilizzare, P-touch CUBE Pro occupa pochissimo spazio e rende più efficiente l'organizzazione in azienda.

È utilissima soprattutto negli uffici, nei negozi e nelle aziende che hanno la necessità di etichettare oggetti, scaffali e raccoglitori per classificare, catalogare e archiviare i documenti e avere sempre tutto organizzato e perfettamente in ordine: ogni cosa al posto giusto, sempre a portata di mano. Non solo! È dotata di connettività Bluetooth, che rende estremamente semplice la configurazione e l'utilizzo dell'etichettatrice dal proprio smartphone o tablet.

Utilizzando le app per dispositivi mobili e desktop gratuite, P-touch CUBE Pro offre la possibilità di stampare etichette a lunga durata in svariati colori e motivi grafici da 3,5 mm fino a 36 mm di larghezza.

Brother P-touch Editor è un software di progettazione di etichette per Pc o Mac che offre potenti strumenti di modifica per creare etichette per l’ufficio o il negozio: consente di inserire immagini, un logo aziendale o selezionare tra centinaia di clipart, simboli e cornici incorporati. Il software P-touch Editor permette anche di creare facilmente codici a barre e QR code; inoltre è anche possibile collegare i propri dati presenti in Microsoft Excel, per effettuare la stampa unione di varie etichette alla volta.

Per la massima comodità, è possibile stampare le etichette direttamente da smartphone e tablet in modalità wireless, tramite Bluetooth, e utilizzare l’app P-touch Design&Print 2 per realizzare etichette in modo semplice ed elegante con molti modelli predefiniti disponibili. Infine, se si desidera una personalizzazione completa, è possibile utilizzare l’app iPrint&Label di Brother per aggiungere testo e immagini, modificare i font e ridimensionare gli oggetti. In pochi minuti si possono produrre etichette personalizzate o raffinati nastri satinati per i regali aziendali, scegliendo tra un'ampia varietà di colori, dimensioni e stili che consentono di conferire alla propria azienda un'immagine professionale.

Brother P-touch CUBE Pro utilizza una vasta gamma di nastri TZe per soddisfare qualsiasi esigenza di identificazione per chi lavora in ufficio o nel settore della vendita al dettaglio, dell'istruzione o dell’assistenza sanitaria, nel comparto turistico-alberghiero o della logistica, dell’artigianato o del commercio specializzato.

Infine, P-touch CUBE Pro dispone di una taglierina automatica e a taglio parziale che consente di stampare più etichette unite insieme in una striscia continua, mantenendole nell'ordine corretto e permettendone il facile distacco.

P-touch CUBE Pro è fornita di una batteria ricaricabile agli ioni di litio che si ricarica facilmente dal computer tramite il cavo USB.