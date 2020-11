Terre Borromeo: tante idee natalizie sul portale shop.isoleborromee.it

Le luci di Natale stanno per accendersi e mai come quest’anno le compere natalizie si faranno online, comodamente da casa. Terre Borromeo, il brand che comprende le destinazioni turistiche sul Lago Maggiore (Isola Bella, Isola Madre, Rocca di Angera, Parco Pallavicino, Parco del Mottarone), offre la possibilità di scegliere fra prodotti di qualità, accuratamente selezionati, sulla sua boutique virtuale. Dagli articoli di profumeria alle nuove borracce e travel mug; dalle delizie gourmet ai libri per piccoli e grandi, fino ai cofanetti esperienziali a tema per un indimenticabile soggiorno sul Lago Maggiore, la scelta fra idee di tendenza raccolte in unico e-shop è molto ampia e versatile.

Qualche idea? Per chi predilige la profumeria, sia per la casa sia per la persona, la novità è la linea Blu Imperiale, ispirata ai Castelli di Cannero. Una fragranza agrumata con note di arancio e fiori di limone che prosperano nella splendida località sul Lago Maggiore grazie al clima mite, con finale di sentori acquatici e ambrati (prezzo eau de parfum 30 ml: 30 euro). In alternativa,Neroli Nobile è la fragranza dedicata alla bellezza delle Isole Borromee: l’olio di fiori di arancio amaro ed altre pregiate essenze, tipicamente italiane, tra le quali bergamotto, limone di Sicilia e petit-grain, compongono un bouquet caldo e persistente, che racchiude in sé l’atmosfera senza tempo di questo angolo di paradiso. Oppure Aroma Reale, un profumo elegante, soave e persistente dedicato alla regina dei fiori, la rosa. Un bouquet che racchiude la magia di una mattina di maggio in un sofisticato giardino italiano. Il tris di profumi (Aroma Reale, Neroli Nobile, Blu Imperiale) è disponibile al prezzo di 85 euro.

La boutique online di Terre Borromeo propone inoltre numerose idee di oggettistica, accessori, libri e squisitezze artigianali. Tra i volumi che raccontano l’universo storico e artistico delle Terre Borromeo, “Vitaliano VI Borromeo” celebra il fondatore dell’Isola Bella a cui è stata dedicata una mostra che si potrà visitare anche il prossimo anno; il libro “I Castelli di Cannero. La rinascita della Vitaliana” illustra invece il grandioso progetto in corso per il recupero della fortezza lacustre che aprirà al pubblico come museo nel 2022. Pensando ai più piccini, il volume “Pimpa alle Isole Borromee” guida i bambini in un tour alla scoperta delle bellezze di isole, parchi e palazzi attraverso giochi e attività.

Oggetto immancabile nello zaino di un viaggiatore, e ormai di uso quotidiano per molti, Terre Borromeo propone la borraccia blu da 400 ml (13 euro), la bottiglia termica in colore bianco da 750 ml (19 euro) e l’originale travel mug con l’unicorno, simbolo rappresentato anche nella statua che svetta sulle terrazze dell’Isola Bella, da portare sempre con sé per riscaldarsi sorseggiando una bevanda calda (8,50 euro). La mug è realizzata in fibra di bambù e amido di mais senza elementi plastificanti, rigorosamente da agricoltura biologica e biodegradabile.

E per i più golosi, ci sono i mieli artigianali del Lago Maggiore prodotti direttamente con api stanziali al Parco Pallavicino: il miele di acacia in barattolo da 500 grammi è in vendita al prezzo di 11 euro. Sono disponibili anche i mieli di castagno e millefiori. Perfetti da sgranocchiare con il tè o il caffè, i biscotti artigianali prodotti in esclusiva da una azienda storica delle Langhe, seguendo la tradizione piemontese in quattro diverse versioni: cuneesi, baci di dama, capricci e paste di meliga. Prezzo: 9 euro. E’ possibile acquistare anche le quattro confezioni con la selezione di biscotti a 35 euro.