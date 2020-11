Salari e istruzione: chi l'ha detto che sono sempre direttamente proporzionali?

Le trasformazioni dell’economia indotte dall’automazione e dalla digitalizzazione, combinate con le ormai improcrastinabili esigenze di garantire uno sviluppo sostenibile, stanno trasformando il mercato del lavoro. Si tratta di un processo che pone importanti interrogativi rispetto al futuro, in particolare dal punto di vista delle dinamiche occupazionali e di quelle salariali. Ha provato a rispondere una survey di Badenoch Clark.

La domanda di fondo, se la trasformazione digitale e green dell’economia sia un’opportunità o una minaccia, ha trovato risposte differenti e tutt’oggi non sembra che fra gli studiosi della materia vi sia una visione univoca. Più accordo, invece, c’è stato sull’idea che il lavoro sarà comunque diverso, molto diverso, da oggi. Se macchine, robot e software stanno sostituendo lavori routinari ed automatizzabili, la gestione di questo “lavoro tecnologico” richiederà competenze crescenti e nuove. Ma non solo di tipo tecnico. A competenze super specialistiche in ambiti quali l’intelligenza artificiale, l’IoT o l’analisi dati, dovranno affiancarsi, infatti, skill digitali diffuse in tutti i settori, a tutti i livelli delle organizzazioni e in tutti gli ambiti funzionali. E sarà fondamentale la componente umana, le cosiddette soft skill, per governare ciò che non può rientrare nella routine, che non è prevedibile, che non può essere gestito in modo standardizzato.

All’atto pratico, questo significherà una domanda crescente di personale con un elevato grado di istruzione, mentre, come sappiamo, esiste soprattutto in Italia un conclamato problema di disallineamento fra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle disponibili. Le professionalità intermedie saranno con tutta probabilità quelle che entreranno più in sofferenza, poiché impattate in modo più massiccio dall’automazione e quindi costrette a “migrare” o verso l’alto, riqualificandosi, o vero il basso, adattandosi a mansioni inferiori. E il mercato del lavoro tenderà così ad una forte polarizzazione.

Volendo tirare le somme rispetto all’analisi dei differenziali salariali nel mercato del lavoro italiano, appare chiaro come la chiave di volta sia il capitale umano. Da una parte, infatti, per tutti i livelli professionali più alto è il bagaglio di istruzione formale ed esperienza, più alta è la retribuzione. Dall’altra, è il capitale umano che permette l’avanzamento di carriera verso i livelli apicali della gerarchia aziendale e, più in generale, verso le qualifiche professionali meglio retribuite. In particolare, il livello di istruzione formale appare particolarmente “remunerativo”, poiché risulta essere non soltanto una condizione di accesso più favorevole per il mercato del lavoro, ma anche una caratteristica che favorisce l’ulteriore accumulo di skill durante l’intera vita lavorativa.

Le analisi effettuate, declinate in tre differenti scenari, hanno messo in evidenza che l’incremento del valore dell’istruzione ai fini della determinazione del livello salariale configura un potenziale aumento delle retribuzioni alle estremità dello spettro professionale (lavoratori ad alta specializzazione e manager e lavoratori a bassa specializzazione), mentre potrebbe penalizzare il personale di specializzazione media. I lavoratori a trarre maggior beneficio da queste dinamiche sarebbero quelli con posizioni manageriali e quelli deputati ad attività di coordinamento e supervisione in ambito produttivo ed operations.

Dal punto di vista delle famiglie professionali, un premio maggiore per l’istruzione sembra configurarsi potenzialmente per il personale delle operations (produzione, manutenzione, qualità, supply chain), il che pare coerente con le esigenze di upskilling derivanti dalle trasformazioni necessarie per il passaggio all’Industry 4.0.

I salari che potrebbero crescere maggiormente per effetto dell’aumentato peso dell’istruzione, presumibilmente in relazione alla composizione occupazionale caratteristica, saranno il cartario ed il tessile e moda, mentre quelli meno premiati saranno banche ed assicurazioni e Hotel, ristorazione e turismo. Quest’ultimo dato appare particolarmente interessante, poiché proprio i due settori che già pagano di più e di meno nel mercato italiano potrebbero essere i meno impattati.

Probabilmente, nel primo caso la ragione è da ricercarsi nel fatto che già oggi si tratta di un settore ad alta presenza di lavoratori con titoli di studio elevati e, in aggiunta, sta subendo una trasformazione strutturale importante in termini di digitalizzazione dei servizi. Nel secondo, invece, il motivo potrebbe risiedere nel fatto che il settore turistico comparativamente sia destinato a rimanere a “bassa tecnologia” rispetto ad altri, avendo quindi una minore esigenza di personale altamente istruito.

Assumendo che l’innovazione digitale e la trasformazione tecnologica riducano nel tempo il peso dell’esperienza on-the-job a favore della componente istruzione del capitale umano, è stato possibile osservare che comunque l’esperienza resterà un fattore importante in alcuni ambiti, dove le simulazioni hanno prodotto dinamiche salariali anche di segno negativo. Colpisce in tal senso, a livello settoriale, che oltre alle banche ed assicurazioni, per cui il dato è coerente con quanto si è detto prima, il fatto che proprio i comparti di frontiera dell’editoria, comunicazione e web e della consulenza in area ICT potrebbero essere fra quelli in cui i salari potrebbero rivelarsi più condizionati dalla seniority. La motivazione, come si è detto analizzando lo scenario 2, potrebbe trovarsi nell’esigenza di assumere personale con istruzione non adeguata a causa nel mismatch fra domanda e offerta di lavoro.

Considerando le aspettative in termini quantitativi e qualitativi sulla domanda di lavoro e come esse possano incidere sui premi settoriali a livello salariale, è interessante osservare che si hanno stime negative per il mondo editoria, comunicazione e web, per la consulenza ICT e, infine, per il settore farmaceutico. Se in quest’ultimo caso, la spiegazione è un eccesso di offerta rispetto alla domanda, nei primi due il dato è coerente con quanto già discusso al punto 4. L’andamento migliore dei salari è atteso, invece, per Automazione, Energia e Utilities e Chimica, tutti comparti comunque coinvolti da vicino dai processi di innovazione tecnologica e di sostenibilità ambientale.

Tutte le elaborazioni effettuate sulla base dei tre scenari proposti, indicano che la fascia dirigenziale e manageriale potrebbe essere quella impattata in modo più positivo a livello salariale nel medio periodo. In particolare, per questi profili le maggiori potenzialità di crescita sono riferibili all’ambito delle operations industriali e manutentivo, all’ambito legale, a quello HSE, al marketing e comunicazione, ed, infine, all’area ICT e digitale.

Tutte le previsioni, infine, mettono in risalto che le dinamiche salariali del futuro continueranno a vedere le donne penalizzate rispetto agli uomini.

La pandemia è destinata, in Italia, ad avere un forte impatto occupazionale, con un aumento della disoccupazione e, in maniera più sostenuta, dell’inattività.

Alla luce di questo scenario, l’andamento delle retribuzioni atteso per il 2020-2021 è, come era ovvio aspettarsi, in media negativo. Disaggregando per livelli professionali, si osservano tuttavia delle differenze coerenti con le evoluzioni del mercato del lavoro che si erano delineate prima della crisi: i salari dei livelli professionali a media specializzazione sono più colpiti rispetto a quelli del personale in posizioni manageriali e ad alta specializzazione, o di quelli a bassa specializzazione.

Le diseguaglianze caratteristiche del mercato del lavoro italiano rischiano di aggravarsi ulteriormente: i salari delle lavoratrici subiscono delle flessioni maggiori, soprattutto per l’inattività, di quelli degli uomini. Questi ultimi invece mostrano addirittura lievi segnali positivi nelle posizioni apicali. I salari degli uomini diminuiscono maggiormente tra i lavoratori più giovani e tra quelli di età più avanzata, mentre le retribuzioni delle giovani lavoratrici sono particolarmente colpite dalla disoccupazione e quelle delle lavoratrici più anziane dall’inattività.