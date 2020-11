Proietti, un murale omaggio al Tufello a Roma

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo molto contenti, come Regione e come cittadini di Roma, di tributare un omaggio importante a uno dei cittadini più illustri degli ultimi decenni". Così l'assessore della Regione Lazio Massimiliano Valeriani ha presentato il murale dedicato all'attore Gigi Proietti in via Tonale al Tufello a Roma. "Un romano amato da tutti - ha proseguito - che ha rappresentato la dimensione più autentica di questa città. Se non vivessimo una fase così complessa gli avremmo tributato un saluto gigantesco. Abbiamo voluto fare una cosa diversa e siamo contenti della disponibilità della As Roma. Portare l'immagine di Gigi Proietti nel quartiere dove è nato non è solo un'operazione spot, ma anche una riqualificazione per il Tufello". All'evento ha presenziato anche il Ceo della As Roma, Guido Fienga, che ha aggiunto: "Siamo doppiamente contenti, perché abbiamo reso omaggio a uno dei nostri tifosi più illustri. Rendiamo omaggio anche a uno dei quartieri più romanisti della città. In meno di una settimana si è realizzato tutto questo. Gigi Proietti è una di quelle persone che tutti sentono come un parente". L'iniziativa è stata promossa dalla Regione Lazio, dalla As Roma e dall'Ater, con la collaborazione dell'artista Lucamaleonte che ha realizzato l'opera. (ITALPRESS). dge/mgg/red 11-Nov-20 20:32