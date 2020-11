“Il digitale è il futuro ma scotta: scriviamo insieme regole giuste!”

“Quest’edizione tutta digitale del nostro Iab Forum non avrebbe potuto cominciare meglio – dice Carlo Noseda, presidente di Iab Italia, ma da sempre anima e promotori del più importante appuntamento annuale per il mondo dell’innovzione digitale che da 17 anni riunisce speaker e talenti straordinari per tre giorni e, nell’uditorio, praticamente tutta l’Italia che innova… “E’ iniziato alla grande, nel migliore dei modi, con l’ologramma della ministra Pisano, all’insegna del “si può fare”… - prosegue, in quest’intervista a Economymag - Perché effettivamente, anche nei mesi di pandemia, abbiamo dimostrato che siamo in grado di cambiare anche molto velocemente: abbiamo fatto in tre mesi quel che avremmo forse fatto in tre anni. Se decidiamo dove andare, possiamo poi ben farlo. Sicuramente Iab è diventata grande, e sono da adulti le conversazioni che oggi stiamo affrontando … è un digitale che è entrato maggiormente nella vita delle persone, gli abbiamo dovuto aprire le porte e lui si è rivelato prezioso…”

Un digitale adulto, certo, ma anche frullato dalle contraddizioni. Una per tutte: l’overload informativo. Che ne pensa?

Sì, parlando della quantità di informazioni, siamo diventati tutti bulimici, siamo affamati, ogni due secondi dobbiamo scrollare qualche pagina, non leggiamo più niente, dobbiamo surfare sui titoli, nulla lascia traccia: la stessa fiammata del boycott Facebook è durata tre giorni…

E allora?

Penso che il quadro sarà enormemente più complesso negli anni a venire, quando con l’Iot (il cosiddetto Internet of things che io chiamerei ormai advertising of things) tutti gli oggetti connessi e quindi saranno vettori pubblicitari connessi. Chiaro che l’abuso di potere di chi fa il mestiere della comunicazione è dietro l’angolo. Se oggi rischiamo già di stalkerare i consumatori, domani si può bene immaginare la complessità che dovremo gestire. Credo che l’intelligenza artificiale non sia abbastanza intelligente e sia forse troppo artificiale: se vogliamo educarla dobbiamo gestirla…e saperla gestire. Anche perché i cosiddetti “Over the top” stanno diventando “over the trop”…

Ma che ne pensano i futurologi che lei frequenta di questo diluvio di dati e informazioni?

Mi ha colpito una cosa detta da Luciano Floridi non più tardi di due Iab fa, parlando del web. Lo sapete cosa c’è che non va su internet?, disse. Abbiamo pensato da sempre che internet fosse comunicazione. E quindi la gente si comporta come se fosse comunicazione. Invece Internet è diventato un luogo. E a maggior ragione noi quest’anno parliamo di metaverso e predichiamo che un ciascun ambiente, web compreso, servono le regole proprie dell’ambiente…

In concreto, che fare?

Darci regole semplici e chiare. Non dobbiamo e non possiamo permetterci di normare ex-post. Mi ha fatto pensare un’espressione di mio figlio, dodici anni, che l’altro giorno mentre era su Fortnite si distoglie, mi guarda e mi dice: “Papà, la nostra broadband lagga”… ormai, ecco, c’è proprio un modo di parlare e di pensare che va capito e inquadrato, incrociando l’irruenza di quanto ci arriva dagli Stati Uniti, sul piano qualitativo e quantitativo, con la maturità e la mentalità della nostra vecchia Europa.

Per esempio?

Per esempio giocare con l’intelligenza artificiale è come dare una bomba atomica in mano ai bambini… I big del web sono gli unici ad essersi davvero arricchiti finora, ma chiedo a loro: a parte contare i profitti, avranno l’intelligenza sufficiente a gestire una pandemia globale? E gli algoritmi predittivi dov’erano, dove saranno? Altrimenti finisce che mettiamo il mondo nelle mani di persone che hanno priorità diverse. Quella foto che scatti con lo smartphone, per esempio: devi sapere che finisce archiviata in un cloud che va raffreddato, e consuma energia per questo. E dunque o questi moloch iniziano a capirlo e a creare un digitale sostenibile, o il sistema salterà, non funzionerà più. Consegnare uno spazzolino a casa col corriere espresso, andrebbe vietato per legge perché se non ti muovi a piedi per comprare uno spazzolino sotto casa, inquini. Va moderato il potere di questi colossi… e va mediata la rivoluzione comportamentale che il loro strapotere ha indotto.

Una cultura più moderata e meno digi-talebana?

Io dico che se dessimo all’Europa la possibilità di competere ad armi pari con America e Cina, dandole la flessibilità del lavoro…saremmo già un gran passo avanti. Ma non è facile por mano alle regole. Noi di Iab ad esempio abbiamo tentato di aiutare più di un governo a riscrivere la web tax. Ma chiediamo intanto che venga chiamata in un modo diverso, che venga riequilibrata la situazione. Hanno un vantaggio competitivo enorme, con tutte quelle risorse, i tech giant americani e asiatici: e del resto, in Europa come fa un’azienda a diventare Alibaba? L’Europa ha ancora la possibilità di fare sistema sul digitale e provare a emanciparsi da mamma Google, perché ci vuole coraggio, significa fare qualche anno senza rete…Quindi non sarà facile. Però qualcosa si muove: Sky, per esempio, sta lanciando la Sky media dashboard per vendere direttamente la propria pubblicità su Sky agli inserzionisti, saltando l’intermediazione parassitaria di Google.

Ma ci precisa la posizione di Iab sul caso Google e sull’accusa di abuso di posizione dominante?

Abbiamno portato all’ attenzione dell’Antitrust l’evidenza di una posizione dominante che si riflette nei numeri previsionali sul mercato, dove gli ott hanno 70% delle quote ee assorbono 90% di crescita. Di questo passo ben presto avremmo solo Google, quindi bisogna correre ai ripari per avviare questa istruttoria Antitrust, cui abbiamo fornito evidenze tecniche assolute. Del resto è dal 2015 che hanno impedito la vendita dell’adv su Google a terze parti…