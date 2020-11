Coronavirus, un barlume di speranza: cala il rapporto tra positivi e tamponi

Sono 32.961 i nuovi casi di coronavirus in Italia secondo i dati resi noti oggi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 630 morti, che portano il totale a 42.953 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 225.640 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.081, con un incremento di 110 unità. Il rapporto tra positivi e test è del 14,6%, in calo di 1,5% rispetto a ieri. Lo riporta Adnkronos.