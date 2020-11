Anche lo smart working ha le sue soft skills

“Prima di introdurre in maniera diffusa l’offerta di smart working, le imprese dovrebbero valutare candidati ed employee in termini di potenziale competitivo spendibile nel futuro strategico ed organizzativo”. E’ questa una delle tesi di fondo de “La valutazione agile- Le soft skill dello smart working”, volume curato da Demetrio Macheda per il Centro Universitario Editore.

Il volume è la prima opera editoriale in Italia che tratta in tema della valutazione degli smart worker attivi nelle aziende.

Macheda, 61 anni, è Membro scientifico e docente del Centro Universitario Internazionale e Academic Fellow Professorship in Human Resource Management & Business Coaching. E’ inoltre Docente e responsabile del Master di Neuromarketing da lui fondato. È inoltre fondatore e responsabile delle attività del sistema di valutazione B2B e B2C proposte da www.originalskills.com

Il libro ha l’obiettivo di fornire un fattivo contributo alle imprese e alle funzioni di Human Resources che stanno affrontando le sfide organizzative generate dalla pandemia.

Per questo, in oltre 200 pagine, vengono presentati e analizzati i processi di employer branding e talent management in modo che si possa avere una compiuta valutazione rispetto al valore effettivo legato al ricorso delle imprese allo smart working.

L’autore si domanda, tra l’altro, se l’employer branding – dopo il lockdown- sarà ancora uno strumento praticabile e conveniente per le imprese (quando spesso appare costose e di efficacia discutibile).

In particolare l’opera intende dimostrare come la valutazione agile sarà sempre più il futuro orientativo del mondo del lavoro. Essa dovrà accompagnare le imprese e i lavoratori nell’attuale momento di crisi per migliorare la qualità del lavoro e dell’occupazione.

Per dimostrare la propria tesi Macheda presenta analisi e dati raccolti da piattaforme e test incrociati con quelli in mano ai proprietari delle imprese.

Come arrivare a un modello di valutazione serio e attendibile? Macheda propone 9 Soft Skill utili sia per le figure preposte alle Risorse Umane, sia per i responsabili delle aziende. Queste Soft Skill sono quindi uno strumento pratico volto a snellire le attività valutative destinate a sostenere lo smart working. Un autentico “gran programma”, la vera sfida per il mondo del lavoro post Pandemia.