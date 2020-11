Amazon sotto la lente della Commissione Ue per concorrenza sleale

Brutte notizie per Amazon: la Commissione europea ha messo formalmente sotto inchiesta il gigante dell'e-commerce per uso improprio dei dati aziendali non pubblici dei venditori indipendenti. Si tratta di una pratica estremamente scorretta perché permetterebbe al sito fondato da Jeff Bezos di ottenere un vantaggio nelle vendite al dettaglio, conoscendo già le politiche di prezzo dei retailer che sono ospitati sulla piattaforma. Non solo: Amazon potrebbe anche "indirizzare" le ricerche degli utenti verso i propri prodotti e non quelli di altri.

"Dobbiamo garantire che le piattaforme con doppio ruolo di potere nel mercato, come Amazon, non distorcano la concorrenza", ha dichiarato la vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager, responsabile delle politiche per il mercato. "I dati sull'attività di venditori di terze parti non devono essere utilizzati a vantaggio di Amazon quando agisce come concorrente di questi venditori", ha aggiunto la politica danese. Le regole di Amazon "non dovrebbero favorire artificialmente le offerte di vendita al dettaglio di Amazon o favorire le offerte dei rivenditori che utilizzano i servizi di logistica e consegna di Amazon. Con l'e-commerce in forte espansione e Amazon è la principale piattaforma di e-commerce, un accesso equo e senza distorsioni ai consumatori online è importante per tutti i venditori", ha concluso.

Nel caso le accuse dovessero essere confermate, l'azienda rischia sanzioni fino al 10% dei ricavi annui. Ma da Seattle per ora non ci sentono e si sono limitati a delle dichiarazioni di prammatica: "Siamo in disaccordo con le affermazioni preliminari della Commissione Ue e di voler continuare a fare tutti gli sforzi necessari per un'accurata comprensione dei fatti".