VarGroup acquisisce il 51% di Weelgo

Var Group Spa, operatore di riferimento in Italia nel settore dei servizi e delle soluzioni ICT per le imprese, parte del gruppo SeSa S.p.a, quotato sul segmento Star di Borsa Italiana, annuncia l’acquisizione del 51% di Weelgo, attraverso la controllata Gencom. Si tratta di un’operazione strategica perché accresce le competenze nell’area Enterprise Networking ed Edge Security e perché rappresenta il punto di arrivo di una collaborazione in atto da tempo su numerosi progetti di innovazione per le aziende.

Var Group continua così la crescita, iniziata nel 2014, che le ha permesso di creare un polo per la gestione globale della sicurezza delle imprese, un centro di eccellenza unico nel panorama italiano, composto oggi da 200 esperti. L’acquisizione di Weelgo permette di sostenere le aziende del Made in Italy con un expertise sempre più evoluto nelle aree dell’Enterprise Networking e dell’Edge Network Security, sempre più connesse a quelle della Cybersecurity e della Collaboration. L’accordo estende e rafforza il supporto territoriale di Var Group in un’area così strategica come quella della Lombardia e del Triveneto.

Weelgo nasce nel 2015 a Bergamo dall’idea di un gruppo di professionisti dei settori delle telecomunicazioni e dei sistemi informativi determinati nel voler avviare una realtà aziendale fortemente specializzata nel campo dell’Information Technology. Oggi è un’impresa che possiede ottime competenze nello sviluppo di progetti di networking basati sulle tecnologie HPE/Aruba, Fortinet, Cambium, Ubiquiti e Cisco.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Weelgo - dichiara Francesca Moriani CEO di Var Group- Si conferma il nostro impegno a costruire e promuovere un approccio unico e globale alla Security. La crisi sanitaria di questo anno ci ha fatto prendere coscienza di quanto la digitalizzazione sia fondamentale per la vita delle nostre aziende. In questo panorama le competenze in ambito Enterprise networking ed Edge Security svolgono un ruolo di primaria importanza per garantire continuità e far crescere il business”.

“Grazie all’integrazione di Weelgo confermiamo il nostro ruolo di player italiano leader nel mercato della security e il valore del nostro supporto alle aziende”. ConfermaMirko Gatto, Head of Digital Security Division Var Group.

Davide Fiumi, CEO Gencom dichiara “Collaboriamo con il team di Weelgo da tempo. Conosciamo la professionalità e la loro capacità di gestire progetti complessi. Siamo contenti che questa partnership sia diventata e una vera e propria sinergia”.

"Siamo orgogliosi e onorati di aver suscitato l'interesse di un gruppo come Var Group. Una sfida che non ci spaventa ma ci stimola verso una forte crescita che affronteremo con l'entusiasmo di sempre." Commenta Alice Zamboni Consigliere Delegato Weelgo