Sia, approvato il bilancio dei nove mesi: ricavi a 525,8 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di SIA, riunitosi sotto la presidenza di Federico Lovadina, ha approvato i risultati finanziari consolidati al 30 settembre 2020, sostanzialmente in linea con quelli dei primi nove mesi del 2019 e in crescita nel terzo trimestre 2020, nonostante la contrazione economica causata dal Covid-19.

Nei primi nove mesi del 2020, il Gruppo SIA ha registrato ricavi consolidati pari a 525,8 milioni di euro, in aumento dello 0,5% a/a, interamente su base organica. I ricavi mantengono una diversificazione geografica in linea con il 2019, circa il 70% in Italia e 30% all’estero.

L’EBITDA è pari a 194,9 milioni di euro con una flessione dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente con un EBITDA margin al 37%.