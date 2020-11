Per un 2021... a "ruota libera". Ecco perché il cicloturismo conviene

Questo scampolo di 2020 d.C. (dopo Covid) è come una pedalata in salita con una bici senza cambio: faticoso ed estenuante, che mette a dura prova corpo e mente, con ancora tanti tornanti scoraggianti da affrontare. Non c’è un rapporto agile che consenta di svalicare senza sforzi ulteriori: bisogna solo, al momento, pedalare e proseguire.

La bici è la calzante metafora per paragonare la situazione da emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ma realisticamente può essere anche il giusto volano per uscire da questa impasse.

Il Giro d’Italia da poco concluso si porta dietro, come da tradizione, la voglia di pedalare. Alla corsa rosa ufficiale di quest’anno, si è affiancato anche il Giro E dedicato alle bici a pedalata assistita. E il click-day del 3 novembre sarà il termometro di come l’interesse per la bici vada anche nella direzione di antidoto (e antistress) naturale e sostenibile nell’era Covid.

In tale scenario, il settore dell’hotellerie si sta interrogando su cosa mettere in atto per tamponare la preoccupante fuoriuscita di indotti. E dal circuito dei Luxury Bike Hotels - la sigla che riunisce tutti i migliori hotel bike friendly d’alta categoria d’Italia – giungono le risposte.

In un momento storico in cui sicurezza e salute sono un binomio imprescindibile, LBH consiglia e invita caldamente Relais, Lodge, Resort, Chalet, Retrait e alberghi diffusi a inserire nelle loro offerte e proposte di attività, i percorsi in bicicletta, dal momento che la bici è, per sua stessa conformazione, sinonimo di distanziamento sociale, benessere fisico e libertà di movimento. La collezione dei Luxury Bike Hotels mette a disposizione il proprio know how per indirizzare al meglio la struttura verso una riorganizzazione che la renda adatta ad accogliere la clientela altospendente composta da ciclisti e cicloturisti appassionati che arrivano attrezzati, con bici al seguito, per pedalare alla scoperta delle bellezze italiane.

Luxury Bike Hotels si compone di un team di esperti specializzati in cicloturismo ed esperienze su misura per i ciclisti, in grado di spiegare a proprietari e direttori di hotel gli effetti benefici della bike economy e quanto il potenziale del cicloturismo porti notevoli vantaggi per le strutture ricettive: la destagionalizzazione, innanzitutto, ma anche e soprattutto la propensione dell’ospite a prolungare il pernottamento, con ovvi e conseguenti ricadute a domino i per la parte ristorazione e Spa.

Da come si allestisce una bike room adeguata, alla messa a punto di ogni dettaglio per farlo diventare un LBH member, da parte di LBH vengono fornite tutte le informazioni - in parallelo a una adeguata formazione del personale - allo scopo di innalzare l’albergo e metterlo in grado di intercettare la efficacemente la clientela altospendente che, attualmente, è sempre più propensa a muoversi con la bici, sport diventato di tendenza al pari o forse più del golf.

In era Covid la bike economy mostra di essere in buona salute. I bonus bici che a partire dal 3 novembre 2020 il Ministero dell’Ambiente ha previsto per poter usufruire dell’incentivo economico dal valore di 500 euro destinato al rimborso di coloro che hanno acquistato una bici, lo dimostra. Sulla base di questi dati incoraggianti, i tour operator sono sereni e ottimisti che per il 2021 la pianificazione di viaggi e soggiorni sarà particolarmente declinata sull’uso della bici. Conseguentemente, gli alberghi soprattutto di alta gamma, che si fanno trovare pronti con i servizi ad hoc per questa tipologia di clienti, saranno avvantaggiati. E al grido di “Pista!” (ciclabile) potranno cominciare a riorganizzare il futuro.