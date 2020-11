Paola Corna Pellegrini di Allianz Partners eletta presidente di Aiceo

Paola Corna Pellegrini, CEO di Allianz Partners in Italia, è stata eletta oggi Presidente dell’Associazione Italiana CEO – AICEO per il triennio2020/2022. Raccoglie il testimone di Elena David, fondatrice e Presidente per due mandati, alla guida dell’associazione.

Nel corso del suo intervento di insediamento, la nuova Presidente ha dichiarato: “In una fase epocale e di grande pressione per il sistema economico e sociale del nostro Paese, la voce dei CEO è stata, purtroppo, fino ad oggi poco ascoltata. Ognuno di noi sta senz’altro dando il proprio contributo, cercando di gestire nel migliore dei modi l’emergenza all’interno delle aziende, salvaguardando la sicurezza dei dipendenti e la continuità del servizio ai clienti e quindi del business. I CEO intendono tuttavia dare un contributo ancor più rilevante, mettendo a disposizione del Paese la loro competenza ed esperienza nella gestione di organizzazioni complesse, e nell’affrontare sfide interne e esterne sempre nuove, con l’obiettivo di garantire crescita e benessere in una prospettiva di lungo termine. Un impegno che guarda in particolare ai giovani, perché intendiamo sviluppare insieme a loro e per loro progetti concreti che contribuiscano ad instaurare un modello di sviluppo innovativo, equo e sostenibile”.

Tra le novità del nuovo direttivo vi è poi l’allargamento del board, che passa da 7 ad 11 membri.

Il Consiglio, che si riunirà con cadenza mensile, sarà chiamato a valutare spunti e progetti concreti presentati da diversi tavoli di lavoro tematici, aperti ad esperti e stakeholder esterni all’Associazione, che avranno come obiettivo la ripartenza economica e una vera e propria “re-invenzione” dell’Italia. Gli ambiti su cui si concentrerà la progettualità dell’Associazione, espressi nel manifesto programmatico approvato per il triennio, saranno: lavoro e formazione, innovazione, inclusione e meritocrazia, sostenibilità ambientale, sanità e turismo, su cui si rifletterà in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda Universale 2030 e con le priorità del nostro Paese in questo periodo di emergenza non solo sanitaria, ma anche economica e sociale.

AICEO dedicherà ampio spazio alla collaborazione con altre realtà del panorama italiano e con tutti gli interlocutori, istituzionali e non, che ne condividano obiettivi e valori, aprendosi in particolare al dialogo con le nuove generazioni e i giovani talenti, perché dallo scambio e dal confronto possa nascere una nuova visione condivisa del lavoro, dell’economia e della società italiana, più inclusiva, sostenibile e orientata al futuro.