Nasce il Fondo Boost Innovation, il corporate venture builder di CDP

CDP Venture Capital Sgr lancia il Fondo Boost Innovation, finalizzato a investimenti per la nascita e lo sviluppo di nuove startup, che vedano fin dall’inizio la partecipazione di grandi aziende italiane. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro interamente sottoscritti da CDP Equity.

Lorenzo Franchini sarà il responsabile del Fondo Boost Innovation. Con un'esperienza di 14 anni come imprenditore, investitore e advisor nell’ambito del venture capital, Lorenzo è stato anche founder di ScaleIT, piattaforma di venture capital e open innovation che ha contribuito all’incontro tra scaleup italiane e venture capitalist internazionali. Non ultimo, è co-founder di IAG, il principale network di business angels italiano.

“Siamo molto orgogliosi di accogliere nella squadra del Fondo Nazionale Innovazione un professionista del calibro di Lorenzo Franchini come Responsabile del neonato Fondo Boost Innovation” - commenta Enrico Resmini, amministratore delegato e direttore generale di CDP Venture Capital Sgr – “Attraverso la sua esperienza, il Fondo contribuirà alla nascita di nuove startup, supportando le capacità e l’intraprendenza di chi decide di innovare affacciandosi al mondo dell’imprenditoria in una fase così delicata per la società e l’economia, generando terreno fertile per una crescita sistemica del nostro Paese.”

“Avere l’opportunità di mettere a disposizione della squadra di CDP Venture Capital Sgr le competenze maturate durante il mio percorso professionale è per me motivo di grande orgoglio - ha dichiarato Lorenzo Franchini, responsabile del Fondo Boost Innovation di CDP Venture Capital Sgr - Il Fondo Boost Innovation sarà un volano di accelerazione per importanti progetti innovativi in ambito corporate nel nostro Paese e consentirà di rafforzare la sinergia tra grandi aziende, investitori, PMI innovative e startup.”