La Fiorentina esonera Iachini, torna Prandelli dopo 10 anni

FIRENZE (ITALPRESS) - La Fiorentina ha esonerato Beppe Iachini e ufficializzato il ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina viola. La decisione del cambio della guida tecnica arriva dopo la settima giornata (0-0 al Tardini di Parma per i viola) e con la squadra a quota 8 punti in classifica, frutto di due vittorie, due pareggi e tre sconfitte, 10 gol all'attivo e 12 incassati. Iachini era arrivato a Firenze il 23 dicembre del 2019 per sostituire l'esonerato Vincenzo Montella. A prendere il suo posto, dunque, Cesare Prandelli, ex ct azzurro ed ex allenatore della Fiorentina dal 2005 al 2010. "Nella passata stagione - scrive il club viola - Beppe Iachini ha dovuto gestire una situazione particolarmente difficile e, in un contesto generale molto complicato, e' riuscito a risollevare le sorti della squadra chiudendo il campionato al decimo posto. Purtroppo, dopo un'attenta e scrupolosa analisi dell'inizio di questa nuova stagione e dei risultati fino a oggi ottenuti, la societa' ritiene che la soluzione migliore sia quella di revocare l'incarico all'attuale allenatore. Il presidente Commisso e tutta la dirigenza viola - sottolinea il club nella nota - desiderano esprimere la propria gratitudine a Beppe Iachini e a tutto il suo staff per l'impegno e la professionalita' dimostrati sin dal loro arrivo e gli augurano i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera". Il nuovo tecnico è quindi Cesare Prandelli, che "ha gia' indissolubilmente legato la sua carriera da allenatore ai colori viola, guidando la Fiorentina dal 2005 al 2010, periodo durante il quale ha ottenuto ben due qualificazioni alla Champions League e ha raggiunto una semifinale di Coppa Uefa. Prandelli ha successivamente allenato la Nazionale italiana con la quale ha raggiunto, nel 2012, la finale degli Europei". Il nuovo tecnico viola sarà presentato domani alle 13 in diretta streaming e dirigerà subito dopo il suo primo allenamento al centro sportivo Davide Astori. (ITALPRESS). gm/red 09-Nov-20 20:29