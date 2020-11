Paura del Covid? Fatevi "tamponare" nel parcheggio

“Il traffico aeroportuale si è praticamente azzerato, si soffre ma non ci diamo per vinti come mai in questi 25 anni. I nostri hub di mobilità si trasformano e si mettono a disposizione per l'erogazione dei tamponi rapidi in drive-in": annuncia così l'iniziativa del tampone rapido in parcheggio Giuliano Rovelli, founder di ParkinGO Group. "Grazie agli accordi con Immunocar e The Prevention Suite, presso le nostre strutture siamo in grado di effettuare tamponi rapidi con esito in 15 minuti. Si prenota con pochi clic scegliendo una fascia oraria per evitare assembramenti e code di ore come visto in questi giorni sui giornali. Un tassello che completa il protocollo di sicurezza ParkinGO Safe: il nostro contributo per cercare di tornare alla normalità il prima possibile. Il servizio è stato pensato in primis per i clienti e per le aziende convenzionate con ParkinGO, non solo per chi viaggia”.

Si parte da ParkinGO Malpensa sabato 7 novembre, lunedì 11 si attivano le strutture di Bergamo e Linate e dal 15 novembre i ParkinGO di Venezia, Torino, Verona, Treviso, Firenze, Pisa, Bologna, Fiumicino, Ciampino, Olbia, Cagliari. Il test rapido permette di ottenere risultati in 15 minuti e può essere effettuato direttamente dalla propria auto, in totale sicurezza.

Il tampone antigenico, lo stesso utilizzato per le attività di screening dal Ministero della Salute e nei principali aeroporti italiani, ha il vantaggio di dare un responso rapido mantenendo alta l’affidabilità.

Il prezzo è di 55 euro e può essere acquistato solo on line accedendo tramite il sito web www.parkingo.com. I risultati del test vengono inviati alla mail personale del cliente in soli 15 minuti garantendo così la massima privacy.



Per maggiori informazioni sul servizio e verificare la disponibilità visitare la pagina https://www.parkingo.com/it/test-rapido-covid



Chi è ParkinGO Group

ParkinGO nasce nel 1995 per soddisfare la crescente domanda di aree di sosta nei pressi dell’aeroporto di Milano Malpensa e diviene ben presto il primo network di parcheggi dedicato a tutti i viaggiatori. ParkinGO cresce negli anni attraverso la gestione diretta dei parcheggi presso gli aeroporti più importanti e con formule di affiliation e franchising negli altri aeroporti. Oggi il Gruppo, un vero e proprio hub della mobilità a 360° conta oltre 90 strutture in Europa, è in continua espansione. www.parkingo.com.



Chi è The Prevention Suite

The Prevention Suite è una soluzione completa web/mobile che integra Internet delle Cose (IoT), intelligenza artificiale (AI), predisposizione per sistemi blockchain, consulenze sanitarie in remoto (e-Health), misurazioni e monitoraggi a distanza tramite wearable device.

Attualmente la Suite è utilizzata da oltre 1.000 farmacie in Italia, Spagna e Portogallo, con un flusso annuale di oltre 150.000 test checkup generando un’enorme quantità di dati per analisi big data e studi di profilazione sanitaria.