Viva Wallet, l’Iban “portatile” a zero commissioni in Europa

«Il nostro obiettivo principale è aiutare le PMI italiane a configurare la propria pagina web di pagamento online per l'accettazione della carta in letteralmente 3 minuti». Il “manifesto” di una rivoluzione tanto imprescindibile quanto attesa arriva da Yannios Lario, VP strategy & business development della fintech di Viva Wallet, un’azienda che garantisce ai commercianti una commissione a zero in 23 Paesi europei con la creazione di Iban ad hoc. In un momento in cui i contatti sono nuovamente rimandati, sistemi come questo garantiscono ai merchant di tutte le dimensioni di ridurre i costi delle transazioni e aumentare i margini.

Larios, qual è la value proposition di Viva Wallet?

Viva Wallet offre ai commercianti italiani di tutte le dimensioni, dalle grandi catene di vendita al dettaglio alle piccole imprese, una soluzione "bank-in-a-box" per i loro pagamenti. Combina l'accettazione della carta per tutte le carte, un conto IBAN italiano locale e una carta di debito aziendale con un numero BIN italiano per le loro spese aziendali. Lo stesso pacchetto di pagamenti, personalizzato in base alle caratteristiche locali, alla lingua locale, al regolamento e all'assistenza in valuta locale, viene offerto anche ai commercianti di 23 paesi. Essenzialmente Viva Wallet ha creato il primo pacchetto di pagamenti paneuropeo che supporta completamente i pagamenti locali. Oltre alla comodità offerta a tutte le attività commerciali locali, questo ricercato pacchetto fornisce anche alle aziende italiane una commissione di accettazione della carta pari allo 0% se vengono utilizzate attivamente sia l'acquisizione che la carta di debito aziendale.

Come cambia il sistema dei pagamenti a causa del Covid e come cambierà quando finalmente sarà finita l’emergenza?

L'epidemia di Covid-19 e i blocchi imposti in così tanti paesi hanno essenzialmente funzionato come un "controllo della disponibilità digitale" per aziende e consumatori. A tutti i settori dell'economia e ai professionisti con poca o nessuna impronta digitale è stato chiesto di fare passi da gigante per entrare nell'economia digitale, dall'oggi al domani. Le tecnologie e le infrastrutture dei pagamenti, essendo le arterie dell'economia, sono rimaste intatte e hanno aiutato l'economia a respirare in mezzo ai blocchi. Durante questa era di allontanamento, i pagamenti digitali sono emersi come il bacio salvavita per le piccole e grandi aziende che chiedevano ancora più strumenti digitali e un più rapido inserimento nei nuovi servizi di pagamento digitale.

L'industria dei pagamenti ha reagito di conseguenza. I grandi fornitori di servizi di pagamento legacy hanno faticato a soddisfare i rapidi cambiamenti senza precedenti, avendo una flessibilità limitata per lanciare nuovi servizi di pagamento in tempi così brevi. Al contrario, i fornitori di servizi di pagamento basati sulla tecnologia all'avanguardia hanno agito rapidamente, introducendo innovazioni nell'acquisizione di carte, nuovi metodi di pagamento e strumenti digitali per facilitare i pagamenti delle PMI e far fronte alla crescente domanda.

Viva Wallet ha seguito quest'ultima strada e durante i blocchi abbiamo immediatamente introdotto nuovi strumenti. Il nostro obiettivo principale era aiutare le PMI a creare rapidamente i propri gateway di pagamento online per l'accettazione delle carte. Abbiamo anche spostato la nostra attività di emissione di carte al "digital first" e abbiamo rafforzato la nostra presenza nelle piattaforme digitali che facilitano una configurazione "plug-and-play" di siti web e mercati di e-commerce.

Come fa a garantire commissioni a 0 nei 23 paesi europei?

Quando i commercianti si registrano con Viva Wallet, ottengono un conto IBAN locale, una carta digitale di debito Viva Wallet che può essere utilizzata con Apple o Google Pay (o anche in formato plastica) e la scelta tra un'ampia gamma di terminali Android. Combinando la nostra carta di acquisizione con la nostra licenza di emissione della carta, possiamo offrire loro una vera commissione di acquisizione dello 0% quando vengono utilizzate sia l'acquisizione che l'emissione. Pertanto, quando un commerciante italiano utilizza la carta di debito Viva Wallet per pagare le spese aziendali come ad esempio gas, pubblicità digitale (Google Ads, Facebook Ads ecc.) o qualsiasi altra spesa relativa all'attività commerciale, Viva Wallet rimborsa la commissione di accettazione della carta per un importo equivalente. Se i commercianti italiani, e soprattutto quelli più piccoli, utilizzano attivamente la loro carta di debito aziendale Viva Wallet, possono davvero ottenere una commissione di accettazione della carta dello 0%!

Quali sono i piani di sviluppo per il mercato italiano?

L'Italia è un mercato molto importante per noi. La pandemia ha portato impreviste ripercussioni economiche su tutti i mercati e soprattutto su quello italiano che è stato duramente colpito. Le nostre soluzioni, essendo convenienti e altamente adattabili, possono aiutare le aziende italiane a superare questo momento difficile. Ad esempio, ora che tutte le aziende stanno passando all'e-commerce, abbiamo sviluppato un plug-in intelligente per WooCommerce, che consente ai commercianti di integrarlo facilmente nel loro e-shop WooCommerce e iniziare a ricevere pagamenti. Un'altra soluzione innovativa che sarà presto disponibile è il POS Viva Wallet per Android. Per la prima volta in Europa (non solo in Italia) non ci sarà bisogno di un dispositivo POS. I commercianti scaricheranno semplicemente l'app Viva Wallet POS sui loro telefoni Android e saranno in grado di accettare pagamenti sul posto.

Come funziona il rapporto con le pmi italiane, che rappresentano il 95% del tessuto imprenditoriale e quali sono le richieste che ricevete?

Il nostro obiettivo principale è aiutare le PMI italiane a configurare la propria pagina web di pagamento online per l'accettazione della carta in letteralmente 3 minuti dal loro onboarding digitale, indipendentemente dal fatto che avessero già un sito web o meno! Per loro è importante accettare subito i pagamenti! Quindi, attraverso Viva Wallet qualsiasi piccola impresa, anche professionisti di tutti i settori, può accettare carte ora. Abbiamo anche reso la connessione alle principali piattaforme di e-commerce un gioco da ragazzi, offrendo plugin automatizzati per WooCommerce e altri, rendendo così l'accettazione delle carte molto semplice per qualsiasi azienda italiana.

Perché la scelta di usare il cloud? È una vostra tecnologia proprietaria o vi appoggiate a un partner? Come garantite la sicurezza?

Viva Wallet è un'impresa lungimirante, che sfida il modo in cui funzionano i servizi finanziari legacy. In qualità di partner con licenza ufficiale di Microsoft, utilizziamo Microsoft Azure per guidare la nostra attività, offrendo scalabilità e affidabilità senza pari alla nostra offerta di servizi. La nostra piattaforma di pagamenti basata su API è stata sviluppata su Azure progettando sfruttando strumenti e tecnologie all'avanguardia.