Giovani, previdenti, risparmiosi ed educati... sui prodotti finanziari

I giovani sono attenti alla gestione dei propri risparmi e decisamente più preparati sulle tematiche finanziarie di quanto si possa immaginare. Le abitudini economiche dei giovani risparmiatori sono di carattere sostanzialmente conservativo, evitano quanto più possibile il rischio preferendo una valorizzazione certa del capitale, orientati verso gli investimenti 'socialmente responsabili' (75%). Molti attivano una polizza vita non appena ne hanno la possibilità nello specifico,i più 'anziani' dimostrano una maggiore preferenza verso i prodotti assicurativi a protezione del futuro (come le polizze vita o le pensioni integrative) mentre i più giovani si orientano maggiormente verso l'ambito della responsabilità civile verso terzi.

Nel complesso i giovani esprimono una forte aspettativa nei confronti di tutta quella gamma di prodotti bancari e assicurativi che vanno a tutelare una scelta di lavoro autonomo che sostanzialmente viene percepita come una delle strade maestre per il proprio progetto di vita con la chiara consapevolezza che il canale di distribuzione digitale è quello che consente di accedere ai prodotti bancari e assicurativi a costi più contenuti e con una maggiore flessibilità e personalizzazione e per questo su di esso si concentrano molte delle loro aspettative. Insomma una generazione alla costante ricerca informata di stimoli e novità.

Giovani, quindi, preparati e coscienziosi che tengono sotto controllo le proprie finanze e hanno buona conoscenza delle pratiche e degli strumenti di risparmio: il 45% di loro ha aperto personalmente il proprio conto in banca (principalmente online) ed è consapevole dell’esistenza di fondi di investimento (75%) e fondi pensione (75%). Risparmiano in media il 15% del proprio reddito accantonando dunque dei risparmi per il futuro. Molti si ritrovano a pensare seriamente e sempre più da vicino all’idea di poter investire i propri risparmi in vista del futuro, anche attraverso piccoli piani personalizzati, per vivere meglio sia oggi che domani.

Per via della loro flessibilità i Piani di Accumulo di Capitale sono un’ottima strategia di investimento per un giovane che vuole collocare i risparmi a medio e lungo termine (otto o dieci anni almeno). Consentono di aumentare il capitale investito gradualmente nel tempo.

Si tratta tuttavia di una metodologia che comporta qualche rischio, in quanto dipende comunque dalle oscillazioni di mercato. Al contempo può fruttare anche rendimenti buoni. Per queste ragioni si può pensare anche di utilizzare solo una parte delle proprie risorse in questo strumento. Se poi si ha più esperienza e si ha la confidenza necessaria ad affrontare le oscillazioni dei mercati, in alternativa la stessa cifra può essere dedicata a PIC (investimento unico) annuale per il ribilanciamento periodico del proprio portafoglio.

Per cosa risparmiano i giovani? Viaggiare non conosce età e la voglia di tornare in vacanza è sempre in crescita nonostante il periodo che stiamo vivendo. Ma soprattutto vogliono essere sicuri di poter affrontare spese impreviste (65%). Questo dato riflette, quindi, l’attuale situazione precaria che stiamo vivendo e che va a impattare soprattutto su coloro che hanno tra i 20 e i 35 anni; una generazione che ancora sta costruendo il proprio futuro e a cui la pandemia trasmette incertezza non solo economica, ma anche dal punto di vista della salute, tanto che il 35% dei giovani oggi risparmia per far fronte ad eventuali spese mediche.

Per fortuna viviamo in una società dove i genitori hanno spesso accumulato negli anni passati un patrimonio mediamente importante , il capitale risparmiato in passato è tra i più alti al mondo, in grado di finanziare i giovani. I giovani oggi si dimostrano poi anche molto più prudenti rispetto alle generazioni che li hanno preceduti, manifestando una minore tendenza a indebitarsi e una maggiore consapevolezza di quello che un prestito comporta. Coloro che richiedono un prestito per la prima volta in assoluto rappresentano così solo il 6% dei richiedenti, la durata media dei prestiti richiesti non supera i 48 mesi nel 70% dei casi mentre la fascia di importo medio è di circa 10..000 euro. Si tratta in entrambi i casi di cifre sensibilmente più basse rispetto al recente passato, dovute probabilmente a una minore sicurezza riguardo al futuro se paragonata a quella di alcuni decenni fa. I motivi per i quali si richiedono finanziamenti sono principalmente l’acquisto di un’automobile nuova, l’arredo di casa e l’acquisto di altri beni di consumo, il più delle volte tecnologici.