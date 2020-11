Dopo il pipistrello, il visone. Così la natura ci sta presentando il conto

Dopo il pipistrello, ora tocca prendersela anche con i visoni. Abbiamo additato per mesi quegli strani topi volanti come responsabili della pandemia partita da Wuhan e ora dobbiamo avercela anche con dei roditori conosciuti per la pelliccia. La notizia è seria e grave: in Danimarca già da mesi hanno iniziato a sterminare milioni di esemplari perché si sono resi conto che sono portatori di una mutazione del Coronavirus che può essere trasmessa all'uomo e che avrebbe infettato 200 persone. Ora sembra che la mattanza continuerà fino all'estinzione dell'ultimo roditore.

Dopo che il governo di Copenhagen ha annunciato l'avvio dell'abbattimento di tutti i visoni allevati nel Paese - per un totale di oltre 15 milioni di esemplari - il Statens Serum Institut (SSI), l'istituto pubblico che segue le infezioni nel paese scandinavo, ha annunciato che la presenza del 'virus del visone' è stata rilevata in 214 persone su un campione di 5.102 esami compiuti, con una diffusione maggiore nella regione dello Jutland settentrionale, nei pressi degli allevamenti dove è stata rilevata la maggiore presenza di animali infetti. Una concentrazione geografica che ha spinto alcuni esperti a chiedere l'isolamento di quest'area soprattutto dopo che gli esami più recenti condotti dall'SSI hanno confermato il timore che questo virus modificato indebolisce la capacità dell'organismo di formare anticorpi, rendendo potenzialmente inefficaci i vaccini in fase di sviluppo per il Covid-19.

L'istituto parla ora di "un grave rischio per la salute pubblica" con la possibilità "che "l'immunità acquisita attraverso la vaccinazione o una precedente infezione possa essere indebolita o eliminata". Alla luce di questi sviluppi, in Europa cresce il timore di un nuovo fronte di contagio: primo a muoversi, il Regno Unito che ha eliminato la Danimarca dal 'corridoio' di paesi esenti da quarantena e ha imposto l'auto-isolamento per 14 giorni per i viaggiatori in arrivo da Copenhagen.

In Italia, manco a dirlo, sono già stati segnalati due allevamenti in Lombardia che non rispetterebbero le norme anti-Covid. E quindi prepariamoci, a breve, a una nuova mutazione che potrebbe riguardare gli italiani, almeno quelli del nord. Ma la notizia peggiore è che anche l'Oms si è accorto di questa nuova minaccia e ha sostanzialmente lanciato il suo bacio della morte. "Siamo a conoscenza di segnalazioni dalla Danimarca di un certo numero di persone infettate da coronavirus dai visoni, con alcune modifiche genetiche nel virus. Siamo in contatto con le autorità danesi per saperne di più", fa sapere l'Oms in un tweet.

La verità, forse, è che la natura sta iniziando a chiedere il conto all'uomo. Dopo secoli di agricoltura e allevamenti intensivi, di progressivo e inesorabile depauperamento delle risorse, ora Madre Terra si è scocciata e ci attacca. Anche perché avendo distrutto interi ecosistemi o avendone creati di artificiali, oggi siamo in contatto con specie che non avevamo mai "bazzicato", se non forse qualche supereroe dei fumetti. E quindi abituiamoci, dopo il visone sarà la volta delle lepri? Delle mucche? Dei grilli? Le scommesse sono aperte.