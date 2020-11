Coronavirus, crescono nuovi casi e tamponi effettuati. I morti sono 446 in 24 ore

Sono 37.809 i nuovi casi di coronavirus in Italia oggi, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 446 morti, che portano il totale a 40.638 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 234.245 tamponi. In terapia intensiva ci sono 2.515 ricoverati, con un incremento di 124 unità. Cresce il numero dei guariti che ora sale a 322.925 (+10.586), mentre gli attualmente positivi sono 499.118 (+26.770). Per quanto riguarda le singole regioni, si registrano altri 9.934 nuovi casi in Lombardia, 4.878 in Piemonte, 4.508 in Campania. Nel Lazio sono 2.699, in Calabria 264. Lo riporta Adnkronos.