Il mondo del web e dei social network ha reso possibile, a chiunque lo desideri, promuovere i propri prodotti o servizi in modo semplice e immediato. In egual modo ha permesso di amplificare al massimo l’opinione delle persone, che ormai si sentono libere di dire e scrivere quel che vogliono, senza badare alle conseguenze. In un contesto così caotico e vasto, è altrettanto naturale che si facciano avanti persone che, per propria passione personale, sono a conoscenza di molte delle potenzialità del digitale e decidano di metterle a disposizione del prossimo, chiedendo il pagamento di fee, anche elevate. Si tratta spesso di truffatori, privi di qualsiasi percorso formativo certificato, che sfruttano l’ignoranza delle persone sul tema, facendo delle promesse dai risultati illusori e oggettivamente irraggiungibili. Questo atteggiamento risulta lesivo per la percezione dell’intera categoria dei formatori digitali.

Il mondo della formazione è prolifico da anni, non solo oggi in cui si registra una propensione senza eguali verso la digitalizzazione delle imprese, legata in particolar modo alla difficile situazione che la pandemia ha imposto all’economia mondiale. Basti pensare a Anthony Robbins, coach motivazionale di fama internazionale, specializzato nello sviluppo personale che, dagli anni ’80, promuove le sue conoscenze attraverso libri e corsi. Oppure Jim Rohn che, per oltre 40 anni, ha insegnato come perseguire la crescita personale, facendo da mentore allo stesso Robbins. Oggi la comunicazione, i modelli di business sono tutti rivolti verso il web e quindi anche la formazione andrà di pari passo: i contenuti saranno veicolati non solo attraverso libri e meeting, ma anche online, tramite webinar, Youtube, summit virtuali, social network e molto altro. Ieri come oggi, quel che conta è sempre la qualità dei contenuti che si offrono e la professionalità di chi li diffonde.

Abbiamo chiesto a Mik Cosentino, imprenditore digitale e fondatore di Informarketing X, una delle principali realtà europee nel campo del business online, quali siano gli aspetti che un imprenditore o un’azienda devono tenere bene a mente quando si rivolgono a un percorso di formazione digitale, per evitare il rischio di incappare in falsi formatori. Formatosi tra Stati Uniti e Canada, con alcuni dei nomi più celebri del settore, Cosentino ha appena concluso il summit virtuale “Infomarketing X La Resistencia”, 3 giorni dedicati al digital marketing che ha raccolto, oltre alla partecipazione di migliaia di spettatori collegati, alcuni dei nomi più celebri del settore tra cui Jordan Belfort, il personaggio che ha ispirato la figura del Lupo di Wall Street, Dan Lok e Frank Kern.

“Una premessa è doverosa, trattandosi di un sistema di fatto nuovo e contemporaneo, è bene non farsi trarre in inganno dalla giovane età di molti degli operatori del settore; il primo passo, infatti, è analizzare il percorso di formazione del formatore e i contenuti gratuiti che mette a disposizione, da youtube, ai social, ai webinair, per testarne la validità” afferma Cosentino. Al contempo è “bene verificare su quante persone ha impattato il suo operato: maggiori e positive saranno le testimonianze e più si avrà la sicurezza che il professionista sia una persona valida. Sono molto importanti, ad esempio i commenti sulla user experience dei servizi acquistati e il grado di soddisfazione, per capire se il programma è ben strutturato, facile da comprendere e seguire e se fornisce i giusti strumenti per procedere e ottenere risultati tangibili. Negli ultimi due anni io e il mio team abbiamo seguito 2000 clienti, di questi 1087 hanno rilasciato testimonianze tra scritte e video, mettendoci la faccia; questo dettaglio è gratificante per il nostro operato, ma rappresenta anche uno strumento molto importante a disposizione di chi deve scegliere”. Altro dettaglio imprescindibile è l’assistenza al cliente; “un buon formatore deve disporre di un team di professionisti che sia a disposizione dello studente/azienda per supportarlo e rispondere in caso di dubbi. La policy di recesso e rimborso è un altro elemento che denota serietà. La nostra piattaforma InfomarketingX, creata con Gabbo Cosentino e Pier Giuliante, ad esempio, consente di monitorare lo stato di avanzamento della formazione; se tutte le strategie e le campagne insegnate saranno state messe in pratica concretamente e correttamente, ma non avranno prodotto risultati in una precisa nicchia di mercato, provvediamo a effettuare il rimborso”.

Chi si rivolge al business digitale deve partire dal presupposto che il risultato finale positivo nasce da uno scrupoloso lavoro di formazione e applicazione, non si improvvisa, non nasce dalla fortuna o dal semplice acquisto di un programma di crescita professionale.

La situazione attuale richiede di fare chiarezza anche su un altro concetto: lo smart working. Dopo aver garantito a molte aziende italiane la prosecuzione delle attività da remoto durante la quarantena, evitando assembramenti e rischi di contagio, ora promette di essere una rivoluzione permanente. “Non si tratta di semplice lavoro da casa, come spesso erroneamente inteso, ma di lavoro smart, quindi in grado di produrre risultati concreti, senza imporre la presenza fisica in ufficio, per un preciso numero di ore. Questo è perseguibile mettendo le persone nelle condizioni di sentirsi parte del progetto, dei goal da raggiungere. Gli strumenti tecnologici per farlo non mancano di certo; i meeting interni saranno fondamentali per tenere sempre alta l’attenzione di chi lavora con noi e per noi”.

Considerato in questo modo, lo smartworking diventa effettivamente uno strumento che ridisegna la concezione stessa del lavoro, offre più tempo libero a disposizione; risulta una scelta sostenibile, andando a ridurre gli spostamenti giornalieri dei pendolari (che pesano in media 30 ore al mese, l’equivalente di 4 giorni lavorativi). Il tempo guadagnato può essere impiegato per lo sviluppo di nuove competenze da mettere al servizio dell’azienda per cui si lavora o per sé stessi.

Il nostro tessuto economico è formato in gran parte da piccole e medie imprese che rappresentano il fiore all’occhiello del Paese, ed è proprio a loro che sarà affidato il processo di rilancio. “In questo contesto risulta decisiva l’abilità di padroneggiare con competenza skill digitali per acquisire clienti con regolarità e comunicare al mondo il proprio valore.

Tra le nuove competenze chiave spiccano la gestione del traffico online, la creazione di leads, l’utilizzo dei social network e anche il copywriting.

Si tratta di strumenti che dovranno far parte del bagaglio professionale di imprenditori e aziende. Le più lungimiranti si stanno già muovendo in questo senso, creando i presupposti per una ripresa solida. Chi ha sfruttato il lockdown per migliorarsi, avrà l’opportunità di imporsi sul mercato con maggior successo”.

La brand reputation è un altro aspetto che viene fortemente determinato dal digital marketing di qualità, che “permette di raggiungere la propria nicchia di mercato, senza disperdere energie per comunicare il proprio servizio o prodotto in modo poco profilato. Creare e divulgare correttamente informazioni di valore, utili per il proprio target, attraverso i meccanismi dell’online marketing, permette di aumentare positivamente la considerazione reale e percepita del brand, accrescendo di conseguenza anche i profitti”.