Settore energia in Brasile: quali opportunità per le aziende italiane?

La Camera Italo-Brasiliana di Commercio, Industria e Agricoltura di San Paolo (CCIE-San Paolo/ITALCAM) sta realizzando il progetto Stay Export, organizzato da Unioncamere, in partnership con Assocamerestero e altre CCIE di 45 paesi, nel quale fornisce informazioni utili sul Brasile e offre orientamento settoriale, attraverso webinar dedicati, in cui verranno illustrate le caratteristiche del mercato per i prodotti in esame, avendo di seguito una selezione delle imprese partecipanti al progetto per accedere ad un processo di mentoring per l’internazionalizzazione gratuito.

Il giorno 5 Novembre la ITALCAM promuoverà il webinar “Settore Energia in Brasile: Opportunità ed eventuali ostacoli per le aziende italiane”, alla presenza di dirigenti ed esperti di importanti aziende italiane e italo brasiliane, iniziando con un dibattito che vede la partecipazione di Nicola Cotugno, Country Manager Enel Brasile; Paulo Nigro, CEO and Board Member di GranBio; Vittorio Perona, Managing Partner della banca BTG Pactual e la moderazione del Presidente dell'ITALCAM, Graziano Messana. In sequenza verranno realizzate presentazioni più puntuali del settore, in modo che le aziende possano orientarsi sul paese e decidere se iniziare un processo di internazionalizzazione.

Secondo il Presidente Messana, questo progetto è un'occasione unica per le imprese italiane che permette loro di valutare le opportunità che si presentano in Brasile, con una visione che abbraccia tutto il suo potenziale di risorse ambientali, energetiche e di mercato. Con un'imprenditorialità molto dinamica nel settore e che si trova in un accelerato processo di modernizzazione, l'Italia si trova già ben presente nel paese, principalmente con Enel, che rappresenta la principale azienda di distribuzione del territorio.

Connesso alla problematica dello sviluppo energetico del mercato brasiliano è quello dei c.d. crediti di Carbonio, sulla cui disponibilità i paesi di tutto il mondo sono interessati ad operare.

La partecipazione al progetto da parte delle imprese è subordinata alla validazione della propria candidatura da parte della propria Camera di Commercio Italiana della provincia in cui l'azienda ha sede legale, per l’iscrizione ai webinar e per consentire all'impresa anche di usufruire di un servizio di assistenza personalizzata da parte delle CCIE, se selezionata, per essere accompagnata in un processo di mentoring.