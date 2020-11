Scannell Properties, società privata americana di investimento e sviluppo immobiliare focalizzata sulla gestione di progetti industriali, logistici e di distribuzione su larga scala, ha reso noto un terzo importante deal, che porta le nuove acquisizioni sul mercato italiano ad una superficie lorda affittabile (GLA) di oltre 180.000 m2, con investimenti in posizioni strategiche lungo tutta l’autostrada A1, principale corridoio logistico del Paese, e in prossimità dei grandi centri urbani di Milano e Roma.

La recente acquisizione riguarda l’area di San Pietro Mosezzo (NO), dove è in programma un progetto di sviluppo su una superficie di 570.000 m²; in una prima fase 130.000 m² saranno destinati allo sviluppo di due immobili logistici di classe A. Gli edifici sono stati studiati per venire incontro alle esigenze di alti flussi logistici, grazie a spazi moderni progettati con l’obiettivo di ottenere la certificazione LEED Gold. L’area selezionata offre l’accesso diretto all’autostrada A4, collegando Torino e Milano.

L’inizio dei lavori di costruzione è previsto per gennaio 2021.

In linea con i recenti sviluppi in corso a Colleferro (Roma) (qui il video) e Bologna (qui il video), anche l’area logistica di San Pietro Mosezzo è stata scelta per la presenza di infrastrutture strategiche, ottimi collegamenti e la prossimità a un bacino di consumatori dai grandi numeri, anche dal punto di vista della forza lavoro.

Dichiara Andrea Amoretti, Client Solutions Director Europe e UK: “Nel settore del commercio è in atto una profonda trasformazione: i consumatori italiani continuano ad essere innegabilmente legati ai tradizionali canali di acquisto, ma stanno modificando le proprie abitudini. Si stima che l’e-commerce sia cresciuto del 15% nel solo 2019, una tendenza già accelerata a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Noi di Scannell Properties prevediamo che questi cambiamenti inevitabilmente porteranno nei prossimi anni alla richiesta sempre più urgente di moderne infrastrutture logistiche. Grazie alla consolidata esperienza nel settore maturata dal nostro team italiano e alla trentennale esperienza di sviluppo negli Stati Uniti, siamo ben posizionati per incontrare le esigenze sia degli operatori del commercio sia dei 3PL, con l’approccio da sempre orientato verso le esigenze del Cliente che ci contraddistingue.”