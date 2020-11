Nasce Seltis Hub: il centro di esperienze in ambito Hr di Openjobmetis

Openjobmetis, l’unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa Italiana, segmento STAR, annuncia la nascita di Seltis Hub.

In questa nuova Società convogliano le storie di successo di Seltis, Meritocracy e UNA Forza Vendite.

Dal 2021 il progetto si amplierà con l’introduzione della Diversity & Inclusion, attraverso la piattaforma online Jobmetoo.

Un mercato del lavoro in continuo cambiamento richiede un ampliamento dell’offerta in cui servizi tradizionali e tecnologie innovative trovano la loro combinazione: Seltis Hub è la risposta concreta del Gruppo Openjobmetis alle sempre più eterogenee aspettative di aziende e candidati.

I brand, oltre a mantenere la propria verticalità e le singole expertise, si connetteranno reciprocamente come Business Line attraverso un approccio innovativo di contaminazione: Seltis metterà a fattor comune la propria specializzazione nella ricerca e selezione di profili middle e top management, Meritocracy la propria competenza nella ricerca e selezione di profili IT, digital e nelle attività di employer branding innovative mentre UNA Forza Vendite, l’expertise nella selezione di figure commerciali e nella consulenza di direzione e pianificazione strategica nell’ambito delle vendite.

Altrettanto significativo anche l’ingresso, che avverrà nel 2021, di Jobmetoo specializzata nella ricerca e selezione di persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette. Questo consentirà a Seltis Hub di adottare un approccio ancora più etico e di arricchire, attraverso la figura di un Brand Ambassador la propria consulenza per una cultura aziendale capace di valorizzare gli aspetti di diversità e inclusione.

La coesistenza di skill ed esperienze così poliedriche non determina una semplice somma, ma un nuovo orizzonte, un aggregatore di competenze altamente specializzate, all’interno del quale ciascun elemento contribuisce a creare valore e un’offerta completamente nuova, al passo con un mercato del lavoro in continua trasformazione.

“The right people” è il payoff scelto per evidenziare che il team di Seltis Hub è composto da professionisti del settore capaci di cogliere le sfumature di ogni esigenza e di tradurre le necessità nell’individuazione della persona giusta e nella valorizzazione del talento.

Rosario Rasizza, amministratore delegato di Openjobmetis: “La nascita di Seltis Hub rappresenta una spinta propulsiva per l’evoluzione della nostra storia iniziata ormai quasi vent'anni fa. Questo nuovo centro di eccellenze crea sinergie inedite tra realtà caratterizzate da competenze specifiche e ci permette di dare ulteriore slancio al nostro gruppo. La tecnologia delle nostre piattaforme digitali sosterrà la nostra expertise per offrire un panel di servizi per la gestione dei processi di Talent Acquisition e Talent Experience. In continuità con il passato ci evolviamo verso un modello più efficiente e dinamico con l’obiettivo di affrontare le nuove sfide del futuro”.

Alexis Sottocorno, direttore generale di Seltis Hub: “La nascita di Seltis Hub segue un percorso di analisi e confronto che ha coinvolto gli oltre 50 professionisti delle nostre Business Line nel rinnovare l’impegno a rendere ancora più qualificato il processo di ricerca e selezione del personale e ad essere innovatori del talento. I concetti base sono quelli di contaminazione e fluidità: agire in modo integrato ci permetterà di dare risposte più rapide e mirate a qualsiasi richiesta dei nostri clienti.”.



Federico Campiotti, direttore commerciale di Seltis Hub: “Seltis Hub è l'occasione per portare sul mercato una nuova proposta di business in ambito HR, che sia innovativa e omnicomprensiva di più saperi specialistici, capace di mettere a frutto il know how e le best practice con cui anticipare il futuro che sarà”.