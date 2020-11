Facing the Challenge è la serie Podcast che racconta come viene affrontato oggi l'impatto dell'industria della moda sul nostro pianeta, all'insegna di una nuova cultura della sostenibilità.

Realizzata in lingua inglese per favorirne la più ampia diffusione sulle piattaforme digitali, la serie accompagna l’ascoltatore lungo un percorso che parte dai grandi temi della sostenibilità, a cominciare dall’impegno ONU con i suoi 17 Sustainable Development Goals, per approdare poi, nell’orizzonte delle industrie della moda, ai temi dei processi produttivi, della filiera e della catena del prodotto, delle materie prime. Le prime puntate saranno disponibili dal 6 novembre.

Realizzata da Audiotales e condotta da Valentina Malfa giornalista specializzata nel settore della moda, Facing the Challange raccoglie le opinioni e le testimonianze di stilisti, aziende, operatori del settore, ricercatori, giornalisti, esperti di sostenibilità, docenti.

Perché, come afferma il presidente della Camera della moda Carlo Capasa ospite della prima puntata , «Siamo la prima manifattura europea, abbiamo una grande responsabilità nei confronti dell’ambiente e della società».

Facing the challenge, produzione commissionata da Fiscatech spa (https://www.fiscatech.com), azienda leader nei prodotti e nei materiali sostenibili, percorre le frontiere della ricerca e pertanto dei materiali innovativi con le loro caratteristiche: biodegradabili, intelligenti e ultra performanti. E insegna a riconoscere gli standard di reale eco-sostenibilità nel rispetto di parametri sempre più stringenti, etici ed ambientali.

«Indirizzata ad una platea internazionale – osserva Carlotta Pignatti Costamagna Presidente del Gruppo Pellan Italia di cui Fiscatech fa parte - la serie celebra il tema della sostenibilità nel made in Italy dei materiali (dal riciclo al bio based). Con un focus dedicato sui settori R&D delle imprese. La miglior risposta che l’Italia può e deve dare nella battaglia contro COVID-19».

Tra i protagonisti delle prime puntate, assieme a Carlo Capasa, Presidente di Camera della Moda : Giulia Crivelli fashion editor de Il Sole, Lavinia Biagiotti Presidente e CEO di Biagiotti Group, Alessandro Sartori direttore creativo di Zegna Giulio Bonazzi (Ceo e Presidente di Aquafil), Bianca Bonfanti (Morel Sustainability project manager).