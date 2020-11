Wall Street sconta una vittoria di Biden (per ora...)

Alle 19 Wall Street continua a puntare sulla vittoria di Joe Biden. Il presidente uscente ha prima dichiarato la vittoria, poi che c'erano brogli in corso, quindi che si sarebbe rivolto alla Corte Suprema, infine che era tutto molto "strano". Insomma, The Donald col passare delle ore sembra prendere coscienza del fatto che potrebbe non essere più l'inquilino della Casa Bianca da gennaio. Biden, dal canto suo, tiene un profilo basso: troppo doloroso il ricordo delle elezioni del 2016, quando Hillary Clinton venne data per vincente prima del conteggio reale. I mercati tutti hanno scommesso su una rapida soluzione della questione. Sarà davvero così?