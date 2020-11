L’Europa salvi l’Italia dallo sfacelo

Avoler usare un termine medico, la situazione dell’organizzazione pubblica italiana meriterebbe un’unica definizione: “sfacelo”.

Per la Treccani, lo sfacelo è il “disfacimento di un organismo vivente o di una sua parte, o anche di una facoltà psichica”. In parole povere, e salvo poche eccezioni, non funziona più niente, se non occasionalmente. Le possibilità di attivare con successo un servizio pubblico in alcune zone sono ridotte a casualità statistica, come giocare al lotto; in altre lasciano largamente a desiderare. La burocrazia blocca tutto di default, senza neanche volerlo. La magistratura è improduttiva. I ministeri sono imballati.

Ma mica da oggi. I Grillini al potere stanno al buon funzionamento della pubblica amministrazione come la xylella sta alla salute dell’olivo. Ma a onor del vero non hanno iniziato loro a distruggere. Stanno solo terminando l’opera.

Prendiamo il tema cruciale per questa benedetta ripresa economica che la seconda ondata del Covid sposta in avanti sine die: l’impiego dei fondi europei. Il delirio grillino insiste nel dire no al Mes. Ma il vero problema italiano, drammaticamente pre-grillino, non è avere i soldi: è non saperli spendere. Dal 2014 al 2020 l’Unione europea ha distribuito quasi 650 miliardi di euro in finanziamenti attraverso numerosi programmi e, di questi, 75 sono stati assegnati all’Italia. Ebbene: a fine 2019, l’Italia ne aveva speso solo 26, pari al 35%, individuando il fine di spesa (“allocando”, in gergo) per altri 54,6, pari al 73%. Il risultato peggiore d’Europa. Significa aver sciupato il diritto di spendere 51 miliardi, pari a un quarto delle risorse del nuovo Recovery Fund. Figuriamoci riuscire a spendere o almeno “allocare” il quadruplo importo.

Com’è possibile una simile stortura? Con la disoccupazione che abbiamo, con la stasi del Pil e dei consumi e degli investimenti che c’è?

È possibile perché nessuno è più chiaramente responsabile di nulla. La catena dello scaricabarile e dei ricorsi, il deterrente di normative demenziali e minacciose quanto inefficaci (l’abuso di ufficio…), la lottizzazione, sono altrettanti fattori che hanno concorso alla paralisi della pubblica amministrazione. Di questo cancro, di questo sfacelo del sistema, non c’è traccia nel dibattito politico, perché denunciare tutto ciò significa non solo prendersela con i precedenti governi, ma anche con gli attuali effettivi dell’amministrazione, dai capi di gabinetto in giù, fino agli uscieri, tutti più o meno coinvolti – o da complici o da spettatori passivi – nel degrado. E significa farsi odiare.

E i privati? Si barcamenano, cosa dovrebbero fare? La grande differenza è che se un’impresa privata va male l’imprenditore qualche rischio lo corre: di rimetterci dei soldi, di essere pestato dai creditori o dai dipendenti licenziati, talvolta addirittura di finire in guai penali, per l’occasionale azione di qualche tribunale meno letargico degli altri. Ma questo non vuol dire che gli imprenditori siano eroi, capaci e determinati a fare denuncie e resistenze civiche contro inazioni, concussioni e quant’altro. Mediamente, tirano a campare.

E dunque? Ci può parzialmente rassicurare un piccolo sillogismo. L’Europa ha deciso di darci 209 miliardi tra prestiti e regali non perché siamo simpatici e suoniamo il mandolino ma perché la terza economia dell’Unione e dell’Eurozona deve essere attiva se non si vuol mandare gambe all’aria l’euro e l’intera costruzione unitaria. Per questo non abbiamo fatto la fine della Grecia: siamo troppo grossi per fallire. Ma se continuiamo a demeritare e vanificare così gli aiuti europei, torniamo ad essere la pietra dello scandalo.

Ed allora è pensabile che, constatando l’impotenza delle buone maniere, ci trattino con quelle cattive: per la serie “o vi svegliate o vi tagliamo i fondi”. E allora voglio vedere se non si svegliano.