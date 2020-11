Il senso di responsabilità ci aiuti contro le norme stupide

Chi saprebbe far di meglio, scagli la prima pietra: dettare regole credibili e plausibili per imporre comportamenti innaturali come quelli che sarebbero necessari per prevenire il contagio, non è facile per nessuno. Detto questo, è indubbio che, tra governo e Cts, tutti si sono superati nell’emanare decreti di difficilissima attuazione. Quando non veri e propri rompicapi. O, peggio: autentiche scemenze.

Tipo: chiudere le palestre e semi-chiudere le scuole per lasciare aperte le sale bingo. E d’altronde: ha senso distanziare i passeggeri dei treni con posti a prenotazione obbligatoria e non quelli degli altri treni? C’è un contagio pendolare consentito e un contagio a lungo raggio vietato? E ha senso far viaggiare gli aerei pieni, le metropolitane affollate, autobus e tram gremiti? E ha avuto senso riaprire le discoteche? E le frontiere senza controlli anche ai ritorni da Paesi molto infetti?

Ha avuto senso indicare un numero massimo di persone ammissibili in casa, se non c’è ancora un lockdown nazionale? E non addentriamoci nell’analisi della tabella che distingue gli sport di contatto dagli altri perchè ci sarebbe da piangere. C’è una quantità di regole cervellotiche e spesso francamente cretine che finiscono col togliere credibilità anche alle norme giuste, come quella di indossare sempre la mascherina, per quanto sia una grandissima rottura di scatole.

Eppure... Eppure bisogna essere più intelligenti delle regole. Che non significa trasgredire quelle stupide, anche per non dare il cattivo esempio, ma sopportare la loro stupidità e continuare ad osservare quelle sensate, quanto e a volte anche più di quanto imponga la norma.

In fondo si chiama prudenza, senso di responsabilità: se c’è un nubifragio, chi viaggia a 130 chilometri all’ora in autostrada solo perché su quel tratto è consentito?

(s.l.)