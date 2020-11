Cyberoo gestirà la cybersecurity per una multinazionale italiana automotive

Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata su AIM Italia, specializzata in cyber security per le imprese, ha siglato un nuovo importante contratto per la vendita dei servizi Cypeer e Pentretation Test per applicazioni web, con un’azienda italiana del settore automotive presente in Europa e con stabilimenti anche in Cina, Stati Uniti, Brasile e Nord Africa.

Fornitore di sistemi di amplificazione per importanti marchi automobilistici, il nuovo cliente ha trovato nella innovativa integrazione della funzionalità Vulnerability Assessment Continuous con la suite di Cybersecurity una specifica fondamentale, che ha determinato quindi la scelta di affidarsi alle soluzioni Cyberoo, in quanto funzionale al rispetto delle regole di compliance informatica imposte ai fornitori di filiera, e volta a scongiurare attacchi hacker proprio nell’area della supply chain.

La vendita, avvenuta tramite il partner strategico Sedoc Digital Group (storico gruppo attivo nel settore dell’Information Technology), prevede l’attivazione di Cypeer e dei servizi di Penetration Test per 1200 pc client, 170 server virtuali e 25 server fisici.

Al contratto annuale del valore complessivo di poco inferiore ai 50 mila euro annui (al lordo delle fee del distributore), cui si prefigura già il rinnovo per il secondo anno allo stesso canone, si aggiungono i mesi di utilizzo gratuito per l’adesione al piano Defence For Italy, l’ormai consolidata iniziativa promossa da Cyberoo a sostegno delle imprese italiane in occasione dell’emergenza Covid.

Veronica Leonardi, Executive Board Member e CMO di Cyberoo ha dichiarato: “Sicurezza informatica per le aziende, sì. Oggi però la vera sfida è anticipare le esigenze del mercato, come nel caso della funzionalità di Vulnerability Assessment Continuous da poco integrata nella nostra suite di Cybersecurity. La capacità di innovare e di rendere disponibili al mercato soluzioni particolarmente avanzate conferma che siamo in grado, anche grazie al prezioso contributo di Gartner, di implementare soluzioni che rispondano puntualmente al desiderio di aumentare la cybersicurezza aziendale. Siamo certi che questa capacità di innovare tipicamente italiana possa fare la differenza ed essere apprezzato da una platea di clienti nazionale ed internazionale sempre più vasta”.

Cypeer è un servizio di Managed Detection & Response, basato su una piattaforma che raccoglie e correla tutte le informazioni e log provenienti da applicativi di sicurezza già presenti all’interno dell’ecosistema IT del cliente e non solo. Grazie all’intelligenza artificiale il sistema è in grado di individuare attacchi e problematiche latenti non altrimenti visibili, che notifica immediatamente all’ i-SOC di Cyberoo attivo 7 giorni su 7, h24.