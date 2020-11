Coronavirus, 28.244 nuovi casi e 353 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) - Sono 28.244 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Il totale dei positivi da inizio emergenza è di 759.829 persone. Lo riferisce il bollettino del Ministero della Salute. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 353, per un totale di 39.412. I nuovi dimessi/guariti sono 6.258, per un totale di 302.275. Le persone attualmente positive sono 418.142, con un incremento nelle ultime 24 ore di 21.630 persone. I tamponi sono stati 182.287, in aumento rispetto ai 135.731 di ieri. (ITALPRESS). fil/sat/red 03-Nov-20 17:38