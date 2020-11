Perché nel paese più anziano d'Europa bisognerebbe tutelare i più vecchi

Non c'è acrimonia né desiderio di revanscismo dei giovani verso i più anziani quando si chiedono misure per arginare gli over-70, ma solo tanto buon senso. La popolazione italiana è composta da poco più di 60 milioni di persone. Di queste, 10,45 milioni hanno 70 anni o più. Secondo l'ultimo report dell'Iss, datato 28 ottobre, i decessi nella fascia di età superiore ai 70 sono stati 29.718 su 37.468, il 79% del totale.

Non è un caso, poi, che l'età media dei contagi sia intorno ai 40 anni, mentre quello dei morti sia superiore agli 81 anni. E chi muore di Covid lo fa dopo un periodo di degenza in terapia intensiva di (almeno) una decina di giorni. Prova ne sia il fatto che mentre il numero di nuovi casi sia schizzato già dall'inizio di ottobre, i morti sopra quota 200 siano una "novità" degli ultimi giorni.

Nei giorni scorsi era circolata una proposta che voleva limitare, soprattutto, i movimenti degli anziani, ma la levata di scudi unanime ha fatto recedere le istituzioni. Eppure non si sarebbe trattato di una misura punitiva per la parte più vecchia della popolazione, ma piuttosto di una misura di tutela. Ridurre la circolazione di soggetti più fragili, diminuendo la pressione sugli ospedali e provando a mantenere un barlume di normalità nella popolazione che va al lavoro. Non sembrava una brutta idea.

Ma ci si è nuovamente ritrovati a combattere tra due fazioni opposte: quella dei giovani, che reclamano spazio in tutti i sensi; quella dei vecchi, che non vogliono farsi mettere in soffitta e che usano addirittura la Costituzione per ricordare che le libertà sono uguali per tutti. Il che è verissimo, ma siamo in un momento storico che non ha precedenti nel Dopoguerra. Che richiede provvedimenti eccezionali, anche a costo di mettere in standby, per poche settimane, l'uguaglianza dei cittadini. Perché non siamo ugualmente fragili di fronte a un mostro come il Covid.

Dunque, al di là dell'orribile Tweet da consegnare in automatico alla storia dei peggiori "cinguettii" di sempre, il governatore Toti ha capito bene quale fosse il problema. Solo che, da politico, non ha offerto una soluzione. E in periodi di slogan e di discorsi alla nazione, servono come il pane soluzioni pronte. Anziani a casa? Sì, ma dove? Non tutti hanno a disposizione ali del castello di famiglia da adibire a buen ritiro dei "non più giovani". Come al solito la confusione regna sovrana. E l'ideologia sta avendo il sopravvento, un po' come per la scuola.

Se, infatti, dai primi di ottobre - guarda un po' che caso, 15 giorni dopo l'avvio delle lezioni in presenza - i nuovi contagi sono decollati, non ci sarà forse una correlazione tra le due cose? Ma anche qui i campanili: i vecchi vogliono azzoppare il nostro futuro, gridano gli studenti. Che non capiscono che se si diplomeranno in un paese devastato dalla pandemia, avranno assai meno possibilità di trovare un lavoro interessante, decoroso, ben pagato.