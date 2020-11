Iervolino Entertainment, firmato accordo di distribuzione con Paradox Studios

Iervolino Entertainment (IE) - società specializzata nella produzione di contenuti cinematografici, televisivi, web series e short content, quotata sul mercato AIM Italia - comunica di aver firmato un accordo con Paradox Studios LLC per la cessione dei diritti worldwide di distribuzione del film “State of Consciousness”.

Il contratto prevede ricavi per almeno 4,8 milioni di dollari per IE, oltre a quote di partecipazione ai proventi worldwide del film. I diritti di sfruttamento in Italia rimangono, invece, di proprietà di IE.

Tale contratto si inserisce nell’ambito dell’accordo quadro siglato con Paradox Studios relativo alle produzioni di cinque opere filmiche. L’accordo prevede che Iervolino Entertainment si occupi della produzione di ciascun film, mentre Paradox Studios acquisisce i diritti di distribuzione a livello globale e i diritti di sfruttamento delle singole opere (per maggiori dettagli si rimanda al comunicato stampa del 30 settembre 2019).

“State of Consciousness” è un film del regista Marcus Stokes, e racconta la storia di Stephen (Emile Hirsch) un ragazzo qualunque che si trova a dover gestire un corto circuito mentale che lo distacca dalla realtà, ritrovandosi costretto a dover prendere farmaci per un disturbo psicologico che in realtà non ha. Per riconquistare la sua sanità mentale e tornare alla sua vita normale, la sua unica possibilità sarà quella di fuggire dai piani diabolici della Dott.ssa Laura Fielder.

“State of Consciousness”, come ogni film oggetto dell’accordo con Paradox, è qualificato di nazionalità italiana ed è pertanto soggetto alla normativa sul “Tax Credit” e alle regole sulle quote europee.

La consegna del film è attualmente prevista nel corso del 2021.