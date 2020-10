Coronavirus, 31.758 nuovi casi e 297 morti nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) - Sono 31.758 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, 674 in piu' di ieri. Sono invece 297 i morti nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 38.618. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore della Sanità. I nuovi ricoveri sono 972, in lieve discesa rispetto ai 1.030 di ieri, che portano il totale a 16.994 ricoveri. 97 i nuovi ricoveri nelle terapie intensive (+2 rispetto a ieri), per un totale di 1.843. Il numero degli attualmente positivi tocca quota 351.386 persone. Di questi, 331.577 sono in isolamento domiciliare, 24.531 piu' di ieri. I guariti sono complessivamente 289.426, con un incremento di 5.850 nelle ultime 24 ore. La regione con piu' casi e' la Lombardia, con 8.919 nuovi positivi (ieri erano stati 8.960), seguita da Campania (3.669) e Piemonte (2.887), quella con meno nuovi casi e' invece il Molise con 83. A livello di ricoveri, la Lombardia rimane quella piu' colpita con 4.033, seguita da Piemonte (2.683) e Lazio (1.944). Le stesse regioni sono quelle con il maggior numero di ricoveri in terapia intensiva: 392 Lombardia e 182 Lazio. (ITALPRESS). fil/fsc/red 31-Ott-20 17:57