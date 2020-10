Sconfitti dal lockdown?Riattiviamoci col coach

Se c’è una certezza per tutti è che il lavoro da casa sarà una costante anche nei prossimi mesi. E molte aziende si trovano oggi a fare i conti con un problema nuovo: la motivazione e la serenità delle proprie persone, fondamentali anche per una buona riuscita delle attività lavorative. Gli effetti del lockdown sulla psiche cominciano a essere noti. Secondo una ricerca dell’Istituto Elma Research per Angelini Pharma, in Italia il 63% dei cittadini ha sofferto di insonnia, ansia e quella tristezza che è stata identificata come pandemic fatigue. Fattori che inevitabilmente hanno finito per impattare sul lavoro, con cali motivazionali e difficoltà a comunicare con il proprio team. Diversi i sintomi citati: insonnia, difficoltà a dormire o risvegli notturni (20%), mancanza di energia o debolezza (14%), tristezza o voglia di piangere (18%), paure e timori eccessivi (17%), mancanza di interesse o piacere nel fare le cose (13%), panico e attacchi di ansia (10%).

Ecco perché, davanti all’acuirsi di questo scenario, sono numerose le aziende che stanno cercando di trovare nuove soluzioni in grado di fronteggiarlo in modo efficace. In effetti, il luogo in cui si lavora diventa smaterializzato con maggiori difficoltà nel comunicare con il proprio team di lavoro. Oggi molti lavoratori non sono ancora pronti a far fronte all’emergenza e anche i manager più giovani, che dovrebbero essere più propensi a un nuovo approccio, sostengono che ci siano dei vantaggi a tornare fisicamente nei propri uffici. È necessario quindi accompagnare le aziende verso una nuova visione del modo di lavorare e coinvolgere le persone, per trarre beneficio in termini di creatività e minore stress, senza perdere la sensazione di appartenere a un team. A proporre una soluzione su più livelli è Havas PR, agenzia internazionale che fornisce consulenza per strategie di comunicazione corporate e brand in Italia e all'estero, e particolarmente attiva in ambiti come la comunicazione interna e l’employer advocacy. E’ nato così il progetto “Activate People”, un percorso per affiancare le aziende attraverso il coinvolgimento dei suoi specialisti e di un’équipe di coach e psicologi in collaborazione con Lang&Partners, società di consulenza HR. “Oggi i CEO sono molto più preoccupati di far contente le loro persone e hanno ragione – spiega Caterina Tonini, CEO di Havas Pr –. In questa fase storica occorre costruire valore partendo dall’interno, motivando i talenti intorno ad una causa comune, che deve essere percepita come vero motore per il futuro dell’azienda”. Per questo al centro di Activate People sono poste le soft skills: attenzione alle qualità personali, capacità di relazione, motivazione, resilienza, gestione dell’emotività, prima ancora delle competenze strettamente professionali. “La crisi Covid-19 ha posto in evidenza l’importanza di due fattori chiave per le aziende e chi ci lavora: la sicurezza emotiva e il benessere psicologico delle risorse” spiega Roberto D’Incau, CEO di Lang&Partners Younique Human Solutions. “Il management, per creare ambienti di lavoro umani, resilienti e performanti ha bisogno di proporre un nuovo modello di leadership per utilizzare al meglio l’intelligenza delle proprie persone”.

Il percorso messo a punto da Havas Pr si rivolge a tutti, dai dipendenti ai top manager. L’idea di fondo è quella di rimettere al centro la persona, nella sua sfera professionale e privata, attraverso una serie di attività realizzabili in digitale (videoconferenza). E per farlo, spiegano, serve innanzi tutto una trasformazione degli stessi leader, chiamati a una maggiore capacità di adattamento, flessibilità e anche comprensione dei rischi e delle opportunità di questa fase.

Sono quattro i livelli principali attorno ai quali si articola “Activate People”: il primo riguarda l’azienda in senso stretto, e prevede una fase di assessment interno per andare a definire un obiettivo comune, il secondo coinvolge il CEO e il top management con un programma di executive coaching e personal branding per comprendere le nuove leve da attuare in questa fase, il terzo è quello riservato ai dipendenti, con la creazione di un “People Center”che aiuterà i lavoratori, grazie a psicologi e coach, a ridefinire il proprio ruolo in azienda e a gestire lo stress anche con delle sessioni di benessere da remoto, e infine – quarto livello –, verrà realizzato un progetto di comunicazione interna. Da qui, chi partecipa al percorso di “Activate People” può diventare a sua volta attivista, con il compito di coinvolgere altri colleghi e la possibilità di diventare ambassador per attrarre nuovi talenti.