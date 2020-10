Romano (Asi): basta con le agevolazioni a tempo in Campania

Superare la logica delle zone economiche speciali territoriali e lavorare a una grande zona franca del Mediterraneo. Il presidente del Consorzio Asi di Napoli e del Cise (la Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico), Giosy Romano, guarda oltre i confini regionali e nazionali per individuare opportunità di business e crescita economica. “Questa idea nasce da una serie di confronti che, come Cise, abbiamo avuto in ambito internazionale nell'ultimo anno. In particolare i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo hanno condivisio la necessità di mettere a sistema tutte le migliori pratiche per allestire un grande mercato, a condizioni di vantaggio, in grado di competere a livello internazionale”. Più nello specifico Romano pensa a una filiera virtuosa. “Dalla produzione alla commercializzazione del prodotto – spiega – devono essere garantite condizioni di vantaggio in maniera tale da diventare un polo di riferimento a livello mondiale”.

Ciò, ovviamente, non significa disperdere il lavoro fatto fin qui per l'attuazione delle Zes. “Detto che le zone economiche speciali della Campania devono essere messe in collegamento con le altre dell'Area Med penso sia importante soffermarsi su altri due aspetti, che possono trarre vantaggio proprio dall'onda lunga dell'entrata in funzione delle Zes: infrastrutturazione e attrazione di nuovi investimenti”. Su questo versante il numero uno dell'Asi Napoli ha anche un'altra proposta da avanzare. “Le agevolazioni a tempo sono già superate dagli eventi, ormai non ha più senso garantire delle condizioni di favore per 7 anni perché si rischia, alla lunga, di avere nuovi casi Whirlpool o Arcelor Mittal. A mio avviso le agevolazioni devono avere carattere permanente e assicurare, a chi viene a investire nelle Zes, di poter fare una programmazione pluriennale assicurando così linfa all'economia e stabilità all'occupazione”.

Dal canto suo l'Asi Napoli ha anticipato i tempi riuscendo ad attrarre, nell'area di competenza del Consorzio, player di livello mondiale come Amazon. “Il segreto – rivela Romano – sta nella semplificazione burocratica e nella certezza dei tempi. Chi si rivolge all'Asi Napoli, che sia il grande gruppo internazionale o italiano oppure l'impresa medio piccola, sa che può contare su un iter amministrativo rapido per qualsiasi tipo di autorizzazione e su una burocrazia che è amica e pronta a risolvere qualsiasi problema”. La pandemia degli ultimi mesi ha messo un po' il freno all'azione dell'Asi Napoli. “È stato un evento unico nel suo genere che, però, per il futuro ci deve far trovare pronti nel caso in cui si verificasse una nuova emergenza. Non deve più accadere – evidenzia il presidente Romano – che siano le imprese a subire lo scotto delle misure restrittive. Per questo motivo penso si debba lavorare da subito a un piano per le emergenze che preveda, al verificarsi di determinate condizioni, l'impiego automatico di misure e risorse a sostegno delle attività produttive”.