Pmi: colmare il gap digitale può valere fino a 7 punti di pil

L’Italia è ai primi posti in Europa per numero di Piccole e Medie Imprese nel manifatturiero. Costituiscono, sostanzialmente, la vera e propria spina dorsale dell’economia del Belpaese e da sempre – storicamente – si sono rivelate abili nell’intercettare i cambiamenti del mercato, anche nei momenti di crisi economica.

Le PMI hanno mostrato, soprattutto negli ultimi anni di turbolenza e durante l’attuale emergenza sanitaria, una inaspettata vitalità, nonostante condizioni sfidanti. Tuttavia, da parecchi studi indipendenti, emerge come le PMI italiane continuino a fare fatica sotto l’aspetto produttività, che rappresenta uno dei punti deboli maggiormente rilevanti del nostro sistema imprenditoriale. Una criticità strutturale che il digitale ha tutte le carte in regola per risolvere brillantemente.

Colmare il divario con l’indice di digitalizzazione delle PMI tedesche – che richiederebbe alle PMI del nostro paese di aumentare il proprio indice del 65% – potrebbe significare per l’Italia un incremento in termini di punti percentuali di PIL fino al 7, se accompagnato da un programma allargato a grandi imprese e Pubblica Amministrazione.

Un dato significativo, emerso da uno studio condotto dall’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano, che da anni studia il livello di maturità digitale delle piccole e medie imprese italiane e le azioni da intraprendere, a livello impresa e a livello Paese, per stimolare la digital transformation di questo comparto.

Nell’ambito delle attività di ricerca dell’Osservatorio si inserisce una specifica analisi – a cui ha partecipato TeamSystem, da anni impegnata sul fronte della digitalizzazione e dei benefici sugli ecosistemi – orientata a comprendere i benefici della digitalizzazione delle PMI in termini di performance economica.

Il gap digitale tra le PMI italiane e il resto dei paesi europei è al momento rilevante. Con la Germania – come già citato – si arriva fino al 65%, ma anche la Spagna ci supera con un divario del 40%, mentre fa un po’ meno bene la Francia che si ferma a un +20% rispetto all’Italia. Il divario digitale tra le PMI italiane e la media europea si attesta, inoltre, al 37%.

Sempre secondo lo studio, introdurre e sostenere l’adozione di processi digitali tra le imprese è il modo migliore per incrementare la produttività che serve per competere sui mercati globali e per tornare a crescere in modo solido. Per una Piccola e Media Impresa passare da uno stadio di immaturità digitale a un profilo digitalmente più avanzato può portare a aumentare la produttività addirittura del +15%.

Digitalizzare le PMI italiane, con un programma concreto e non timido, quindi, può dare un contributo fondamentale alla ripartenza dell’Italia. Un fenomeno che si può spiegare con il ritardo strutturale sui progetti di trasformazione digitale che storicamente contraddistinguono il tessuto imprenditoriale del Paese. Credo che nei prossimi mesi questo aspetto sarà cruciale: se si proseguirà sulla strada di una trasformazione digitale di sistema, Pubblica Amministrazione inclusa, allora il drammatico periodo che stiamo vivendo – con la conseguente crisi economica – potrà rappresentare davvero un momento di svolta, in cui abbiamo saputo ripensarci e reinventarci.

*Ceo di Teamsystem