L'Oms annuncia il vaccino: arriverà tra l'inizio e la metà del 2021. Davvero?

Ogni volta che l'Oms ha parlato, da inizio epidemia, lo ha fatto contraddicendo quanto detto pochi secondi prima. Ha confuso le acque, ha fatto sospettare più d'uno che volesse quasi celare responsabilità tutte da accertare della Cina. Oggi a sentir dire che il vaccino arriverà all'inizio del 2021 o comunque nella prima metà dell'anno viene da sorridere. Sarà l'ennesima notizia smentita pochi minuti dopo? Visto che il vaccino sarà efficace, sicuramente, ma probabilmente come quello influenzale, cioè garantirà una copertura limitata nel tempo, come procede la ricerca di una cura? Si parla molto di anticorpi monoclonali, di ferritina, di Remdesivir. L'Oms potrebbe battere un colpo e spiegare veramente qual è la direzione più promettente: raccontare che sì, questo farmaco funziona e quest'altro no. Perché, ad esempio, l'idrossiclorochina sembra che possa addirittura portare all'infarto...

"Non sappiamo ancora esattamente quando un vaccino per Covid-19 sicuro ed efficace sarà pronto per la distribuzione, ma stimiamo che potrebbe essere tra l'inizio e la metà del 2021". È equanto ha dichiarato l'Oms oggi e sgomenta per l'ampiezza del periodo preso in considerazione: in sei mesi in Italia sono morte 35mila persone, nel mondo oltre un milione. Una simile incapacità di descrivere scenari più circoscritti fa rabbia. Meglio allora non dire nulla, non alimentare false speranze e poi dire, un bel giorno: entro un mese saremo pronti.

Ursula Von Der Leyen, che pure non è un ricercatore farmaceutico, ha saputo circoscrivere l'orizzonte temporale, parlando di 50 milioni di dosi al mese dalla primavera in poi. E questo da un lato scoraggia, perchè mancano ancora 5 mesi, dall'altra quasi galvanizza, perché pone un orizzonte temporale netto e immutabile. Che cosa aspetta l'Oms a fare lo stesso?