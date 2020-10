Alpitour "sposa" l'intelligenza artificiale di Ibm per il customer care

IBM e il Gruppo Alpitour, leader italiano nel settore del turismo organizzato, annunciano l’implementazione di IBM Watson abilitata da infrastrutture cloud ibride e soluzioni cloud IBM, per accelerare lo sviluppo di nuove applicazioni digitali, modernizzare quelle esistenti e offrire ai clienti un'esperienza coinvolgente e personalizzata.

"Il settore del turismo organizzato sta attraversando da alcuni anni una nuova fase di trasformazione, trainata dalle tecnologie digitali ma anche dall'affermarsi di un modello di impresa sempre più aperto e dinamico lungo tutta la filiera: è il concetto di azienda-piattaforma, che si contraddistingue per l’agilità e capacità di interconnessione con l'ecosistema socio-economico in cui opera" - ha dichiarato Francesco Ciuccarelli, CIO e CTO del Gruppo Alpitour.

“Oggi le aziende di tutti i settori industriali operano in modalità experience-first, quella con cui è possibile ottenere un valore immenso dai dati se la fiducia nella tecnologia, e la flessibilità che da essa deriva, rimangono al centro assieme al capitale umano", ha dichiarato Stefano Rebattoni, Vice President Enterprise Sales di IBM Italia. "È sulla base di questi principi che IBM continua, da oltre 10 anni, ad affiancare Alpitour nel suo processo di innovazione che ora integra funzionalità di AI, abilitate dalla piattaforma aperta Red Hat OpenShift e potenziate dalle nostre competenze infrastrutturali e di business, per affrontare le sfide presenti e future in un settore strategico per il nostro Paese come quello del turismo”.

Nell’ambito del progetto, il Gruppo Alpitour sta lavorando con IBM Services per utilizzare le soluzioni di elaborazione del linguaggio naturale (NPL) di IBM Watson per sviluppare applicazioni in grado di progettare e fornire esperienze di prenotazione personalizzate. Utilizzando i servizi IBM Watson, tra cui Watson Discovery e Watson Natural Language Understanding su IBM Cloud, la soluzione estrae l'oggetto e il testo di ogni e-mail proveniente dalle Agenzie per riconoscere la tipologia della richiesta, cogliere le informazioni principali e classificarne il contenuto. L'analisi e la classificazione delle e-mail permettono anche di migliorare l'esperienza dei dipendenti, consentendo agli operatori Alpitour di rispondere in modo più rapido, efficace ed efficiente.