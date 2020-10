Coronavirus, nuovi record: oltre 26mila contagi con oltre 200mila tamponi

Sono 26.831 i nuovi contagi di coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 217 decessi, che portano il totale a 38.122 dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 201.452 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.651, con un incremento di 115 unità. Lo riporta Adnkronos.

“Abbiamo inviato una mail alle Regioni con la richiesta dei fabbisogni per le terapie intensive in modo da poter alleggerire il carico negli ospedali. Appena avremo raccolto i loro riscontri procederemo con una nuova distribuzione di materiali”. Così il commissario Domenico Arcuri al vertice con le Regioni e il ministro Francesco Boccia, secondo quanto si apprende. “Al momento, in base ai materiali già inviati nei mesi precedenti dalla struttura commissariale, sono attivabili ancora 1.445 posti di terapia intensiva e le Regioni si stanno già attrezzando per attivarli - ha aggiunto il manager -; sono già nelle disponibilità altri 1.849 ventilatori pronti per la distribuzione. Dai dati in nostro possesso la percentuale dei pazienti in terapia intensiva rispetto ai posti letto attivati è pari al 22%, che scende al 18% attivando tutte le postazioni attivabili”.