L'azienda che ha insegnato alla Food Valley ad affumicare il salmone

Acque fredde e cristalline, correnti vorticose, onde increspate dal vento e spume incontaminate. Arriva da lontano, dai mari della Norvegia, della Scozia e perfino dell’Alaska, il salmone più pregiato che Foodlab, azienda tutta italiana con sede nel cuore della food valley parmense, seleziona, lavora, affumica per poi distribuire nel nostro Paese. Il risultato? Un’eccellenza gastronomica frutto di un processo produttivo unico all’insegna della passione e dell’artigianalità. Un ‘tocco arancione’ pronto ad arricchire e a rallegrare le tavole di queste Feste ormai alle porte, che si preannunciano decisamente sotto tono e con uno spirito meno natalizio del consueto.

Dal mare alla tavola

Diversi tagli e diversi formati per esaltare le mille sfumature di sapore e per soddisfare tutte le esigenze. Un unico comun denominatore: una lavorazione a mano durante tutti i passaggi fondamentali. Dalla filettatura alla salatura, fino al confezionamento. Ma il vero plus del salmone Foodlab è il suo lento e naturale processo di affumicatura: 2,5 ore a 30° C con pregiato legno di faggio. I fumi sprigionati dalla combustione, senza fiamma viva, avvolgono il pesce per intero regalandogli il caratteristico aroma. Ma non è tutto, il salmone proveniente dall’Atlantico arriva fresco negli stabilimenti Foodlab e non viene mai congelato né durante né in seguito alla lavorazione. Un percorso tutto al naturale, per una produzione just in time, che permette di preservare intatto il gusto e la consistenza della carne. Dal mare alla tavola.

Quando buono fa rima con sano

Il salmone è un pesce davvero straordinario. Energico, bello a vedersi e dall’indole anticonformista. Basti pensare che nasce in acqua dolce per poi migrare, a circa due anni di età, nel mare salato dove cresce e resta fino a quando, spinto da un irresistibile istinto, decide di compiere un eroico viaggio risalendo controcorrente i fiumi e i torrenti nativi per deporre le uova. Ma è anche un pesce sano e nutriente. Pochi alimenti possiedono tante virtù nutritive quanto il salmone. Ricco di proteine nobili, contiene tutti gli amminoacidi essenziali, le vitamine B, D e A e fosforo. L’assunzione di pesce ricco di grassi Omega-3, che hanno una funzione protettiva sulle arterie e che potrebbero aiutare a prevenire malattie cardiovascolari, risulta importante all’interno di una dieta equilibrata.