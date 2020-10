Invitalia lancia "Fondo Patrimonio Pmi" con una dotazione di quattro miliardi

Il Fondo Patrimonio PMI è rivolto alle imprese che decidono di investire sul proprio rilancio. Il Fondo opera attraverso l’acquisto di obbligazioni o titoli di debito emessi da aziende che hanno effettuato, dopo il 19 maggio 2020, un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro.

Promosso dal Ministero dell’Economia, l’incentivo ha una dotazione di 4 miliardi di euro. L’acquisto dei titoli deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2020. Le domande vengono valutate da Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, in base all’ordine di arrivo e fino a esaurimento dei fondi. Il Fondo Patrimonio PMI prevede una procedura semplificata a sportello: non ci sono pertanto graduatorie.

I destinatari sono società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata (anche semplificata), società cooperative, società europee e società cooperative europee aventi sede legale in Italia. Sono escluse le società o cooperative che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Non è prevista una valutazione del merito creditizio.

Il principale obiettivo della misura agevolativa è quello di garantire a condizioni vantaggiose, alle imprese di medie dimensioni entrate in crisi a seguito dell’emergenza causata dal COVID-19, un certo ammontare di liquidità che può essere utilizzata per sostenere gli investimenti e le spese connesse alla normale operatività aziendale, quali quelle per il capitale circolante e i costi per il personale. Inoltre, vengono incentivati gli investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale, all’innovazione tecnologica, al mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso la possibilità di ottenere una riduzione del valore di rimborso del Prestito, pari al 5% per ciascuno degli impegni integralmente adempiuto.

Il finanziamento ricevuto deve essere destinato a costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. In nessun caso potrà essere utilizzato per il pagamento di debiti pregressi.

Per richiedere il finanziamento del Fondo Patrimonio PMI è necessario registrarsi ai servizi online di Invitalia, accedere al sito riservato per compilare la domanda online e scaricare la documentazione da allegare. E’ necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante della società.

L’Amministratore delegato di invitalia Domenico Arcuri ha così descritto questa importante misura di patrimonializzazione del sistema imprenditoriale italiano in occasione della sua presentazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze: “Invitalia valuta le richieste in ordine di arrivo: ci sono 4 miliardi di euro, riteniamo di avere una dotazione sufficiente per dare credito a tutti quelli che ce lo chiedono e meritano di averlo. Promettiamo di verificare l'ammissibilità in 10 giorni, possiamo chiedere un'integrazione alle imprese che devono fornirla in 10 giorni e, se la domanda viene ammessa, in altri 10 giorni eroghiamo il prestito. Se l'impresa è efficace nel fornire le informazioni il tutto dura 20 giorni, altrimenti dura al massimo 30 giorni. Crediamo che sia uno strumento molto importante per dare una spinta alla parte centrale del nostro sistema produttivo per affrontare e se possibile superare l'emergenza che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere".

Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul portale di Invitalia