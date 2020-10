Coronavirus, Bonomi "Tensioni sociali per errori governo e regioni"

ROMA (ITALPRESS) - "La frattura della coesione sociale, dipende dal fatto che gli italiani ritengono di aver fatto dei sacrifici, rovinati dagli errori e dai ritardi di Governo e Regioni". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo a Sky Tg24 Economia. "Servono decisioni serie, rapide e condivise che in questo momento non si vedono. Gli italiani non capiscono più in che direzione va il Paese. La politica dà l'impressione di pensare più a un ritorno elettorale che al bene del Paese. Questo, da italiano, rimane il mio governo, ma vedo che non ascolta e prende decisioni unilaterali", ha aggiunto il leader degli industriali, per il quale inoltre "la battaglia di Milano è la battaglia dell'interno Paese. O ragioniamo come comunità, o non riusciremo a uscire da una crisi così forte". (ITALPRESS). trl/ads/red 28-Ott-20 17:11