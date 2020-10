Casoni, liquori "per passione" dal 1814

Casoni, tra le più antiche distillerie e fabbriche di liquori italiane, ha tramandato di generazione in generazione il proprio saper fare, conservando un'innata passione per la produzione di liquori e distillati e l'amore per la propria terra. Da sempre infatti Casoni è a Finale Emilia, Modena, il paese che ha visto crescere questa realtà in oltre 200 anni di storia.

La famiglia Casoni ha saputo trasformare l'azienda artigianale e locale in un'impresa protagonista del mercato della produzione di liquori e distillati, in Italia e nel mondo. Tutti i distillati e liquori Casoni nascono dalla passione per la tradizione italiana, dalla continua attenzione rivolta ai nuovi trend di consumo e a tutte le novità del mercato. Casoni è un cocktail di esperienza e innovazione, che offre una gamma completa di liquori artigianali capace di soddisfare i gusti dei clienti più diversi ed esigenti. Tradizione e know how sono i fattori chiave del successo dell’azienda modenese, fattori che hanno contribuito a dar vita, nel corso della sua storia, a innumerevoli liquori di qualità. Grazie all’utilizzo delle migliori materie prime e alla continua ricerca di nuove combinazioni l'azienda riesce a garantire l’unicità e la tipicità dei suoi liquori.

La creazione di prodotti completamente naturali derivanti da infusioni, distillazioni di erbe locali e frutti è sempre stata una priorità assoluta per l’azienda. Un valore aggiunto per il cliente finale che può assaporare un liquore genuino e naturale. Con le sue linee Premium, Amaro e Bitter del Ciclista, Vermouth Tomaso Agnini, Gin Tabar e Aperitivi 1814 l'azienda si candida ad essere uno dei marchi leader in Italia nella produzione e commercializzazione di liquori e distillati.