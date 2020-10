Diasorin lancia il nuovo test Liaison per rilevare il Sars-Cov2 in tempi rapidi

DiaSorin lancia il test Liaison Sars-Cov2 Ag per la rilevazione dell’antigene del Coronavirus in pazienti sintomatici nei mercati che accettano la marcatura CE. Il test sarà eseguibile sugli analizzatori della famiglia Liaison in grado di processare elevati volumi per la quantificazione della carica virale del Sars-Cov2, partendo da tamponi nasali e rinofaringei. Il test sarà presto disponibile anche negli Stati Uniti a seguito della notifica alla Food and Drug Admnistration.

Il Liaison Sars-Cov2 Ag utilizza la tecnologia immunodiagnostica della chemiluminescenza (CLIA) per individuare, primo sul mercato, la presenza di antigeni della proteina nucleocapside del SARS-CoV-2 e quantificarne la carica virale partendo dai tamponi di pazienti sintomatici su analizzatori ad elevata automazione.

Il nuovo test supporterà la diagnosi della fase acuta dell’infezione da COVID-19, posizionandosi come alternativa ai test molecolari qualora scarseggino, così come in quelle realtà geografiche nelle quali la tecnologia molecolare risulti troppo onerosa e, infine, nei casi in cui sia necessario migliorare la tracciabilità dei campioni prelevati.

Negli studi clinici condotti, il test Liaison Sars-Cov2 Ag ha dimostrato una sensibilità del 97,1% e una specificità del 100,0% partendo dal tampone nasale ed una sensibilità del 94,6% e specificità del 99,5% nel caso di tampone nasofaringeo, entro 10 giorni dalla comparsa dei primi sintomi.

Il nuovo test è progettato per essere utilizzato sugli oltre 8.000 analizzatori CLIA ad elevata automazione installati presso laboratori diagnostici di tutto il mondo e in grado di elaborare fino a 140 test all’ora, garantendo, al tempo stesso, la tracciabilità dei campioni analizzati.

Chen Even, Chief Commercial Officer del Gruppo DiaSorin ha commentato: “La limitata disponibilità di test molecolari e la crescente necessità di ulteriori soluzioni diagnostiche per contenere la diffusione del COVID-19 ci ha spinto ad ampliare la nostra offerta con questo innovativo test per la rilevazione dell’antigene del SARS-CoV-2. Il nostro test consentirà di prelevare il campione del paziente in maniera sicura e decentralizzata, garantendone, al tempo stesso, la tracciabilità lungo l’intero processo diagnostico”.

DiaSorin porterà, a stretto giro, la propria capacità produttiva di test Liaison Sars-Cov2 Ag a 10 milioni di unità al mese.

Il Liaison Sars-Cov2 Ag è il quinto test lanciato da DiaSorin a supporto dei laboratori e dei sistemi sanitari nelle attività di contenimento della diffusione del COVID-19 dall’inizio della pandemia.

“L’aumento della circolazione del SARS-CoV-2 rappresenta una sfida che ci sprona a sviluppare soluzioni innovative per supportare i medici e i laboratori nel gestire la crescente domanda di test diagnostici. Il nostro nuovo ed innovativo test dell’antigene fornirà ai pazienti una risposta rapida ed affidabile sull’eventuale presenza dell’infezione e consentirà ai sistemi sanitari di contenere la diffusione del virus.” ha commentato Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin. “Stiamo inoltre già lavorando per utilizzare il nuovo test partendo dalla raccolta di campioni di saliva, convinti che questa ulteriore innovazione consentirà agli operatori sanitari di operare con maggior semplicità e sicurezza e ai pazienti di sottoporsi allo screening con una procedura meno invasiva”.