Scontri a Napoli, Prefetto "azioni violente preordinate"

NAPOLI (ITALPRESS) - "Sono emersi elementi circa la presenza nella manifestazione di componenti estranee alle ragioni della protesta, attive in azioni violente preordinate". E' quanto si legge in una nota della Prefettura di Napoli diffusa al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in merito agli scontri avvenuti la notte scorsa nel capoluogo partenopeo. Il vertice è stato presieduto dal prefetto Marco Valentini. Erano presenti il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, il procuratore di Napoli Giovanni Melillo ed i vertici delle forze dell'ordine. "La Procura della Repubblica di Napoli - prosegue la nota - ha già avviato le indagini di propria competenza. E' stato disposto un ulteriore rafforzamento dei dispositivi di prevenzione e controllo del territorio, per far fronte alle criticità connesse alla situazione in atto e garantire le manifestazioni di dissenso, anche quando motivate da comprensibili ragioni di disagio economico o sociale, dalle infiltrazioni di elementi violenti, per assicurare il rispetto dell'ordine pubblico e delle prescrizioni dettate dalla normativa statale, regionale e locale per il contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19". Il prefetto di Napoli "ha espresso la propria solidarietà e il proprio fattivo sostegno a tutte le forze dell'ordine intervenute nella circostanza, manifestando in particolare il proprio apprezzamento per l'impegno e la professionalità dimostrata a fronte di violente e ripetute aggressioni che hanno determinato il ferimento di alcuni operatori di polizia". (ITALPRESS). vbo/com 24-Ott-20 22:17