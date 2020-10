L’immobile rende di più se ha il “bollino verde”

La sostenibilità, l’abbiamo capito, è un imperativo categorico. Ma non (solo) per una questione etica: dai principi alla pratica, l’economia circolare applicata al mattone è un booster per valori, rendimenti e ciclo di vita. Provare per credere. «Un immobile costruito in un’ottica di sostenibilità e circolarità dell’economia non solo è “green”, ma fa risparmiare e dura più a lungo», spiega a Economy Francesca Zirnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari, che dal 2017 ogni anno redige l’Osservatorio sulla sostenibilità e la sicurezza: «Si può intervenire lungo la vita dell’edificio per mantenerne un buon grado di efficienza, ha costi di manutenzione inferiori, costi delle utenze minori, spazi più sani e più sicuri».

Proprio per provarlo, la società ingegneristica internazionale Arup s’è presa la briga di analizzare cinque modelli di business immobiliare sostenibili già realizzati in altrettante città europee (Aarhus, Amsterdam, Berlino, Londra e Milano) ormai testati e quindi affidabili. Ebbene, secondo il rapporto “From principles to practice: realising the value of circular economy in real estate” gli edifici realizzati secondo i principi dell’economia circolare, in cui le attività immobiliari si concentrano più sulla fornitura di servizi che prodotti, offrono non solo nuove entrate, ma anche un maggiore valore residuo. E i dati dell’Osservatorio lo confermano: «Lo studio», continua Zirnstein, «ha permesso negli anni di individuare una variazione di valore realizzabile che va da un +3% a un +15% per quello che riguarda i canoni locativi e circa +10-12% per quello che riguarda il valore».

Arup ha analizzato cinque modelli di business immobiliare basati sull’economia circolare, dimostrando la loro profittabilità

Dei cinque modelli presi in esame da Arup e ripresi da Scenari Immobiliari nell’Osservatorio, quello con cui abbiamo più familiarità in Italia è quello degli spazi flessibili, che prende disponibili i metri quadrati inutilizzati a nuovi co-worker/inquilini, sviluppando il potenziale degli spazi sottoutilizzati e contribuendo a bilanciare allo stesso tempo i rischi. Applicato agli spazi commerciali di un edificio di Milano, il modello ha dimostrato delle entrate potenziali aggiuntive pari al 18% dei costi netti di locazione (Npc) su 12 anni. Poi ci sono le risorse adattabili, ovvero i molteplici usi degli edifici durante il loro ciclo di vita grazie alla riqualificazione. Questo modello è incentrato sul valore di creare edifici resilienti al cambiamento delle condizioni del mercato e delle aspettative sociali, esplorandone nuovi usi. Il modello, testato in Danimarca nella città di Aahrus, regista un incremento del tasso interno di rendimento (Irr) del 3% su 50 anni.

Si arriva persino agli immobili... “mobili”: edifici riposizionabili, temporanei e modulari realizzati in siti inutilizzati per assolvere a una funzione specifica, poi spostati e riutilizzati. Questo modello è stato applicato in diversi siti nella città di Amsterdam portando a un incremento del tasso interno di rendimento (Irr) fino al 26% su 11 anni. Arup cita anche il modello del valore residuo: vengono negoziati contratti specifici sul trasferimento di proprietà dei materiali riutilizzabili dopo la demolizione, un o’ come quando si rifà il tetto della vecchia casa in campagna cedendo all’impresa i vecchi coppi del ‘700. Il trasferimento di proprietà e il pagamento del corrispettivo avvengono quando i materiali vengono “destrutturati” e immessi sul mercato del riuso. Questo modello permette di ridurre i costi netti di locazione (Npc) di oltre il 5% in 10 anni, così come è stato stimato sulla base dell’esperienza in un centro commerciale a Berlino. Infine, l’acquisto di prestazioni: il modello di prodotto come servizio è esteso a livello dell’edificio. Questo modello è stato testato in un progetto di sviluppo immobiliare Btr (Built-to-rent) nella città di Londra, stimando un incremento del tasso interno di rendimento (Irr) del 3% su 30 anni.

«La tendenza verso una circolarità sempre più spinta anche nell’immobiliare ormai è un dato di fatto. Se poi a questo plusvalore si aggiunge una componente localizzativa eccezionale, come nel caso di Milano, i valori sono anche più elevati». E la gara a chi ottiene il bollino di sostenibilità più prestigioso è iniziata da tempo. E se la certificazione Leed, che si focalizza in particolare sul risparmio energetico, è ormai il minimo sindacale richiesto dal mercato (soprattutto quello degli investitori istituzionali e internazionali che alimentano la riqualificazione degli spazi milanesi e non solo, l’ultimo grido in fatto di certificazioni è quella rilasciata dal Well Building Istitute newyorkese, che valuta il modo in cui il design, i servizi e i comportamenti all’interno degli edifici influiscono positivamente sulla salute delle persone in base ai criteri di benessere psicofisico, comfort, movimento e qualità della luce, dell’alimentazione, dell’acqua e dell’aria. Il primo complesso - milanese, ça va sans dire - che potrà vantarsene sarà quello di Corso Como Place, altrimenti conosciuto come Torre Bonnet (ex sede di Unilever), il nuovo step della riqualificazione urbana di Porta Nuova, ad opera di Coima, che sarà dotato di tecnologie smart building per l’accesso e il monitoraggio dei servizi da remoto: una rete di sensori rileverà ciò che accade nell’edificio e i dati saranno elaborati e resi accessibili da un’app per smartphone e tablet, mettendo in connessione le persone con gli elementi del building, dai sistemi di illuminazione e climatizzazione alle macchine da caffè. Gli utenti potranno così personalizzare il proprio ambiente di lavoro e raggiungere maggiori livelli di comfort, scegliendo i livelli di illuminazione, la temperatura e l’ombreggiatura. L’edificio avrà anche la certificazione Leed (Leadership in energy and environmental design) Gold, sviluppato anch’esso negli Stati Uniti, dallo U.S. Green Building Council: la torre verrà realizzata secondo lo standard internazionale Nearly zero energy building, verrà alimentata per il 65% con fonti rinnovabili, e segnerà una riduzione del 65% del consumi idrici per uso potabile e addirittura dell’80% per irrigazione. Quanto alla progettazione, seguirà il protocollo Cradle to Cradle, che introduce criteri di economia circolare nella scelta dei materiali e nell’implementazione dei processi e il 25% dei materiali utilizzati proverranno da risorse sostenibili. «Da parte nostra l’attenzione a queste tematiche c’è sempre stata come missione», conferma il ceo di Coima Manfredi Catella: «oggi la nostra azienda ha sviluppato e gestisce quasi il 50% di edifici certificati Leed a Milano, ma quest’anno abbiamo anche avviato la certificazione Leed e Well for Community per Porta Nuova. Sarà il primo quartiere al mondo con questo tipo di certificazione. È un po’ una bandierina italiana che mettiamo su eccellenze che dobbiamo in qualche modo contribuire a comporre».

Porta Nuova, a Milano, sarà il primo quartiere al mondo a dotarsi della certificazione leed e well for community

«Il trend immobiliare in atto, in cui sono i driver di domanda come efficienza, sicurezza e connettività a guidare l’offerta, associati alle attese sulle direttive europee», avverte Francesca Zirnstein, «restituisce una prospettiva secondo cui l’ingresso sul mercato degli edifici smart, nzeb - near zero energy building, ndr - o completamente passivi segnerà la definitiva polarizzazione tra edifici “fuori mercato” e quelli che invece potranno continuare a esprimere un valore d’uso e di scambio». Il real estate l’ha capito: gli edifici nzeb in Italia erano 699 tre anni fa, ma già nel 2018 erano 1.400, dei quali il 90% di nuova costruzione. E se lo scorso anno gli immobili certificati Leed erano 215, in attesa di certificazione ce ne sono già altri 313, dei quali 110 a Milano. Gli edifici che riusciranno a fregiarsene potranno contare su valori medi superiori a quelli di mercato fra il 5 e l’11%, con canoni maggiorati dal 3 all’8%.