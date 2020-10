NAPOLI (ITALPRESS) - Sono stati processati per direttissima e condannati i due 32enni, con precedenti per reati di droga, arrestati dalla Digos con l'accusa di violenze, danneggiamenti e resistenza durante gli scontri di ieri sera a Napoli. Per uno dei due la condanna è stata a 1 anno e 8 mesi, per l'altro a 1 anno e 2 mesi, con pena sospesa. (ITALPRESS). vbo/r 24-Ott-20 16:05