Coronavirus, a rischio altri 5,8 miliardi di consumi

ROMA (ITALPRESS) - Le nuove disposizioni per il contenimento del Covid-19 avranno un impatto negativo sull'economia, causando un'ulteriore riduzione di circa 5,8 miliardi di consumi delle famiglie. L'ennesimo colpo per commercio, turismo e somministrazione, che potrebbe causare la chiusura di altre 20mila attività, portando da 90 a 110mila le cessazioni di impresa previste quest'anno. A stimarlo è Confesercenti, secondo cui anche uno stop relativamente 'soft' come quello finora annunciato, rischia di avere conseguenze difficilmente sostenibili per le imprese. Nell'ipotesi che le chiusure siano imposte oltre che per tutto il restante mese ottobre anche per la prima settimana di novembre, l'ulteriore impatto negativo sui consumi potrebbe infatti raggiungere i 5,8 miliardi (-0,3% del Pil), portando la stima della riduzione complessiva della spesa delle famiglie per il 2020 da 90 a 95,8 miliardi. La stima, inoltre, presume un ritorno alla normalità in occasione delle festività natalizie e quindi incorpora un'attesa di rimbalzo della spesa delle famiglie nel mese di dicembre. Ben più drammatiche sarebbero le conseguenze nel caso si dovesse tornare a un lockdown completo come quello già sperimentato nel bimestre marzo-aprile. Due ulteriori mesi di lockdown, in questa fase dell'anno, determinerebbero una caduta immediata della spesa di 40 miliardi, minando la fiducia delle famiglie e rivelando effetti persistenti anche dopo la riapertura. (ITALPRESS). ads/com 24-Ott-20 10:24